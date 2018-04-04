أمير قطر يصدر قانوناً بإلزام القطريين في سن 18 عاما بأداء الخدمة الوطنية لمدة عام    

الدوحة – “القدس العربي” – إسماعيل طلاي:

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأربعاء القانون رقم (5) لسنة 2018، بشأن الخدمة الوطنية، والذي ينصّ على إلزامية أداء كل مواطن قطري بلغ سن الثامن عشر للخدمة الوطنية لمدة عام كامل، وترك الحرية للإناث لمن رغبت فيهن بأداء الواجب.

وبموجب المادة الثانية من القانون: “يكلف كل قطري بلغ سن الثامنة عشرة، أو حصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها، أيهما أسبق، ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره”.

وتابعت المادة أنه “لا يجوز التعيين في الوظائف بالجهات الحكومية وغير الحكومية، أو منح تراخيص بمزاولة مهنة حرة، أو القيد أو المشتغلين بها، إلا لمن أدى الخدمة العاملة أو استثني أو أعفي منها أو تم تأجيلها له”.

وبموجب المادة الثامنة من القانون “تكون مدة الخدمة العاملة على النحو التالي: سنة واحدة لمن بلغ سن الثامنة عشرة، أو حصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها، أيهما أسبق. وسنة واحدة لخريجي الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا أو المعاهد دون المستوى الجامعي أو ما يعادلها، الذين التحقوا بالدراسة قبل سريان هذا القانون، وخريجي الكليات والجامعات من برامج البعثات الأميرية، وكليات الطب المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي، وتشمل فترة تدريب عسكري لمدة أربعة أشهر، وخدمة عن المدة المتبقية بإحدى الجهات الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو من يفوضه”.

وتضيف المادة إلى أن مدة الخدمة الوطنية هي “أربعة أشهر للموظفين والعاملين الذين لا تقل مدة خدمتهم العملية في الوظيفة المدنية عن أربعة أشهر وقت العمل بالقانون”.

ونوّه القانون الأميري إلى أن فترة الخدمة الوطنية التي يقضيها الشباب القطريون المجندون تشتمل على التدريب العسكري والتكوين الأكاديمي”.

ويقضي المجندون فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة، ويجوز بقرار من الوزير توزيع بعض المجندين على الجهات الأخرى الخاضعة لقانون الخدمة العسكرية.

وكانت قطر بدأت بتاريخ 4 حزيران/ يونيو 2014 للمرة الأولى تطبيق نظام الخدمة العسكرية الإلزامية الذي أقرته قبل خمسة أشهر، بعد أن أقرّ مجلس الوزراء القطري بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مشروع قانون الخدمة الوطنية، وأحاله إلى مجلس الشورى. وتعد هذه الخدمة التي سُمِّيت بالخدمة الوطنية مشروعاً استراتيجيا للتنمية البشرية يساهم في تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية واستثمار طاقات الشباب للمساهمة في التنمية الشاملة.

وبموجب القانون السابق، كان الشباب القطريون يقضون ثلاثة أشهر في معسكر مخصص بشمال البلاد حيث يتلقون تدريبات عسكرية مكثفة.

وكان أمير قطر شهد شهر حزيران/ يونيو 2014 تخرج أول دفعة من مجندي الخدمة الوطنية وتخريج دورة القيادة والأركان المشتركة رقم 1 بميدان معسكر الشمال. ومنذ بدء تطبيق قانون الخدمة الوطنية وصلت الاعداد إلى ما يقارب 21 ألف مجند.

وضمت الدفعة الأولى من مجندي الخدمة الوطنية التي بدأت في الأول من نيسان/ أبريل الماضي 490 خريجاً خضع فيها المجندون الى برامج عسكرية وأكاديمية، وتدريب المشاة، واللياقة البدنية، والأسلحة الخفيفة والرماية ومهارات الميدان والمعركة والدفاع المدني، والإسعافات الأولية، وثقافة المجتمع، وبرامج تنمية الذات، وبرامج دينية وغيرها.