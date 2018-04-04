لا فصل بين الجنسين في دور السينما الجديدة في السعودية

الرياض: قال مصدر مطلع لرويترز، الأربعاء، إن دور السينما الجديدة التي سيبدأ افتتاحها في السعودية هذا الشهر لن تفرض فصلا بين الرجال والنساء في الجلوس لمشاهدة العروض مثلما يحدث في معظم الأماكن العامة الأخرى في المملكة.

وذكرت السلطات السعودية، الأربعاء، أن أول صالة سينما ستتفتح في السعودية للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود في مدينة الرياض في 18 أبريل/نيسان، بعد رفع الحظر عن افتتاح دور السينما، العام الماضي.

وقد منحت وزارة الثقافة والإعلام، الأربعاء، أول رخصة تشغيل دار عرض سينمائي لشركة “ايه إم سي” الأمريكية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن تفتح الشركة 40 دار عرض سينمائية في 15 مدينة سعودية خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويأتي ذلك بعد أن وقعت الشركة “مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017″، بحسب الوكالة.

ونقلت الوكالة عن وزير الثقافة والإعلام، عواد بن صالح العواد، قوله إن “منح هذه الرخصة الأولى يتيح فرصاً استثمارية مهمة لمشغلي دور العرض السينمائي … ومعظم سكان المملكة دون سن الثلاثين، وهم يتوقون لمشاهدة الأفلام المفضلة لديهم في وطنهم”.

وتسعى شركات السينما الكبيرة لدخول السوق السعودية حيث عدد السكان أكثر من 30 مليون نسمة، غالبيتهم دون سن 25 عاما.

وتحاول السلطات السعودية تشجيع العروض وأشكال أخرى من نشاطات الترفيه في إطار خطة طموحة للإصلاحات التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، رغم معارضة الأوساط المحافظة المتشددة.

وينفق السعوديون ملايين الدولارات سنويا لمشاهدة عروض سينما وزيارة أماكن للترفيه في أماكن سياحية مجاورة مثل دبي.

(وكالات)