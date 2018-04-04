ترامب يأمر بإرسال الحرس الوطني إلى الحدود مع المكسيك

واشنطن: أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال الحرس الوطني، قوة احتياط تابعة للجيش، إلى الحدود مع المكسيك لاحتواء الهجرة غير الشرعية كما أعلنت الإدارة الأمريكية، الأربعاء.

وقالت كيرستين نيلسن، وزيرة الأمن الداخلي، إن الرئيس أمر “بنشر الحرس الوطني على الحدود الجنوبية الغربية لمساعدة حرس الحدود (…) نأمل أن يبدأ هذا الانتشار على الفور”.

وأمس الثلاثاء، دعا ترامب جيش بلاده لحراسة الحدود مع المكسيك حتى استكمال بناء الجدار الحدودي بين البلدين.

وذكر، خلال مأدبة غداء جمعته مع قادة دول البلطيق، الثلاثاء، في واشنطن، أنه تحدث مع وزير دفاعه، جيمس ماتيس، من أجل القيام ببعض الإجراءات العسكرية على الحدود، إلى أن يتم استكمال بناء الجدار الحدودي، واصفا ذلك بـ”الخطوة الكبيرة”.

(وكالات)