تعقيبا على تصريحات بن سلمان.. خامنئي يحذر من التفاوض مع إسرائيل ويعتبره “خطأ لا يغتفر”

قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، الأربعاء، إن التفاوض مع إسرائيل سيكون “خطأ لا يغتفر” وذلك بعد أن قال ولي عهد السعودية محمد بن سلمان إن للإسرائيليين الحق في العيش بسلام على أرضهم.

ولا تعترف السعودية رسميا بإسرائيل، لكن تعليقات بن سلمان التي نقلتها مجلة “ذا أتلانتيك” الأمريكية، علامة أخرى على زيادة الاتصالات الثنائية.

وتأتي في وقت يشهد مواجهة بين السعودية وإيران في صراع إقليمي على النفوذ. وتساند كل من طهران والرياض أطرافا مختلفة في صراعي اليمن وسوريا وكذلك جماعات سياسية متنافسة في العراق ولبنان.

وقال خامنئي، في بيان نشره موقعه الرسمي على الإنترنت، “التحرك في طريق التفاوض مع النظام (الإسرائيلي) المخادع الكاذب القمعي إنما هو خطأ كبير لا يغتفر وسيؤخر انتصار شعب فلسطين”.

وجاء في البيان الذي لم يذكر السعودية صراحة أن من واجب المسلمين دعم حركات المقاومة الفلسطينية وتعهد بالاستمرار في مساندة إيران لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وبعد تعليقات بن سلمان، أكد والده الملك سلمان بن عبد العزيز مجددا على دعمه لإقامة دولة فلسطينية.

وتصر الرياض منذ فترة طويلة على أن تطبيع العلاقات مشروط بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب عام 1967، ومنها الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها في المستقبل.

وفتحت السعودية مجالها الجوي للمرة الأولى أمام طائرة للخطوط الجوية الهندية متجهة إلى إسرائيل، الشهر الماضي، وهو ما أشاد به مسؤول إسرائيلي ووصفه بأنه تطور تاريخي بعد جهود على مدى عامين.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني كشف عضو في الحكومة الإسرائيلية عن اتصالات غير معلنة مع السعودية، في اعتراف نادر بتعاملات سرية تسري بشأنها شائعات منذ فترة طويلة لكن الرياض لا تزال تنفيها.

وأدلى خامنئي بتعليقاته اليوم ردا على رسالة تلقاها في الآونة الأخيرة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية التي انتقد فيها دعم الحكومات العربية في المنطقة الولايات المتحدة.

وقال خامنئي في رسالته لهنية، الأربعاء، إن طهران “مكلفة دعمكم بكل الأشكال”. وكتب “إن هذا واجب ديني (…) وسنعمل بهذا الواجب كما في السابق”.

وأضاف مخاطبا هنية “أشرت إلى خيانة ونفاق بعض الدول العربية في هذه المنطقة ومخططاتهم الخبيثة في التبعية للشيطان الأكبر (…) إن ما كتبته في هذا الخصوص هو حقيقة بحتة ويحظى بتأييدنا”.

وتابع خامنئي “بلا شك فإن النضال والمقاومة يمثلان السبيل الوحيد لإنقاذ فلسطين المظلومة (…) إن التحرك باتجاه المفاوضات مع الكيان المخادع والكاذب والغاصب، يعد خطأ فادحا لا يغتفر”.

وتهيمن حماس على قطاع غزة الساحلي الصغير حيث استشهد منذ يوم الجمعة الماضي 18 فلسطينيا في أحداث مسيرة “العودة الكبرى” التي خرج بها الفلسطينيون لإحياء ذكرى يوم الأرض.

ودعا خامنئي، في بيانه، شعوب الدول المسلمة إلى هزيمة إسرائيل. وقال “بكفاح مكثف ومخطط له جيدا سيجبرون العدو على التراجع إلى نقطة الزوال”.

(رويترز)