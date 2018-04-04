باسل قطامش.. أول فلسطيني في منافسات كروسفت الإقليمية

رام الله – “القدس العربي”: تأهل الرياضي الفلسطيني باسل قطامش للمشاركة في المنافسة الإقليمية لرياضة كروسفت (Crossfit) والمزمع عقدها في مدريد في يونيو/ حزيران المقبل.

ويعتبر قطامش أول فلسطيني يشارك في هذه المنافسة التي تجمع آلاف الرياضيين من كافّة أنحاء العالم.

وجاء تأهل قطامش بعد خوضه المنافسة المفتوحة لكروسفت واحتلاله للمركز الـ15 على منطقتي أفريقيا والشرق والأوسط.

أسس قطامش في 2015 نادي بال-فت (كروسفت رام الله) وهو النادي الأول والوحيد المعتمد من قبل مؤسسة كروسفت العالمية في فلسطين.

بدأ ممارسة رياضة كروسفت عام 2012 في بريطانيا، حيث حصل على أولى شهادات التدريب ثم انتقل إلى فلسطين بعد إنهائه دراسة الماجستير في العلاج الرياضي من جامعة ليدز بيكيت.

يذكر أن منافسات كروسفت السنوية تتوزع على ثلاث مراحل، المنافسة المفتوحة والتي انتهت الشهر الماضي، والمنافسة الإقليمية المرتقبة في يونيو/حزيران ويتأهل لها الرياضيون الحاصلون على المراكز العشرين على كل قارّة، ومنافسة ألعاب كروسفت والمزمع عقدها في شهر أغسطس/آب في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولاقت رياضة كروسفت منذ ظهورها في الولايات المتحدة عام 2000 انتشاراً واسعاً حول العالم إذ وصل عدد أنديتها الرسمية إلى نحو 13 ألف نادٍ وينتمي لها عشرات آلاف الرياضيين المحترفين والهواة.

ويعتبر برنامج كروسفت العالمي برنامجاً فريداً في تطوير عمل الغدد الصمّاء العصبية وتحسين نوعية التمارين الرياضية إذ يعتمد على الحركات الوظيفية التي تعمل على تحريك مجموعات عضلية متكاملة ولا يتعامل مع مكونات الجهاز العضلي كأجزاء منفصلة ويرتكز في منهجيته على حركات رفع الأثقال الأولمبية والجمباز وغيرها.