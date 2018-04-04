﻿التحضيرات تتضاعف لزيادة الحشود في «الموجة الثانية» لـ «مسيرة العودة» الجمعة المقبلة

غزة ـ «القدس العربي»: تواصلت فعاليات «مسيرة العودة الكبرى»، بالرغم من التهديدات الأخيرة التي أطلقها وزير الجيش الإسرائيلي باستمرار أوامر إطلاق النار صوب المشاركين، وشهدت مناطق «التخييم» الخمس سلسلة فعاليات سلمية، في الوقت الذي واصل فيه الشبان التحضيرات لمضاعفة أنشطتهم يوم الجمعة القادمة، المتوقع أن تشهد مواجهات حامية، على غرار الجمعة الماضية التي أدت لاستشهاد 18 مواطنا.

وضمن الفعاليات التي نظمت أمس في مكان «التخييم» شرق مدينة غزة، وصل إلى المكان «باص العودة» الذي أقل عدداً من النشطاء، في خطوة رمزية، تشير إلى الهدف الذي أقيمت من أجله الفعالية، وهو إقرار حق العودة.

ونظمت في خيمة المسيرة المقامة شرق مدينة فح، أمس «سلسلة قراءة» ضمن الفعاليات المقاومة على الحدود، شارك فيها حشد كبير من المواطنين من كافة الأعمار، وأكدت اللجنة المشرفة على الفعالية أن الهدف منها هو «الحفاظ على سلمية المسيرات لتحقيق أهدافها»، ولتشجيع عادة القراءة في المجتمع.

كذلك شهدت عدة مناطق حدودية تقع إلى الشرق من قطاع غزة يوم أمس مواجهات، رشق خلالها الشبان جنود الاحتلال المتمركزين خلف تلال رملية وأبراج عسكرية بالحجارة، بعد أن أشعلوا النار في إطارات السيارات، فيما رد جنود الاحتلال بإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأسفرت المواجهات عن وقوع إصابات في صفوف الشبان، حيث نقل بعضهم إلى مشافي قريبة لتلقي العلاج اللازم.

وجاءت المواجهات في سياق تصاعد الهبة الجماهيرية على الحدود، والتي انطلقت يوم الجمعة الماضية، في إطار إحياء فعالية «مسيرة العودة الكبرى» التي تخطط إلى الزحف صوب الحدود واجتيازها منتصف الشهر المقبل.

وجرى يوم أمس تشييع جثمان الشهيد الشاب أحمد عرفة «25 عاما»، الذي قضى مساء أول من أمس، جراء إصابته برصاص الاحتلال أثناء مشاركته في الفعاليات المستمرة لـ «مسيرة العودة الكبرى» شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وبذلك يرتقع عدد الشهداء الذين سقطوا منذ انطلاق فعاليات «مسيرة العودة» يوم الجمعة الماضية إلى 19 شهيداً، علاوة عن إصابة أكثر من 1400 آخرين.

وأعلنت الهيئة التنسيقة لـلمسيرة بأن كافة القوى الشعبية والمدنية، وبدعم كبير من الفصائل الفلسطينية المختلفة تتهيأ لحشد عشرات الآلاف من سكان قطاع غزة لـ «التظاهر السلمي» يوم الجمعة القادم في نقاط التجمع المعتمدة قرب الحدود والسلك العازل، ووفقاً لـ «البرنامج التصاعدي والمبادئ المتفق عليها».

وأشادت الهيئة بالمشاركين، وأعضاء لجان المسيرة المختلفة، الذين قالت أنهم يعملون كـ «خلية النحل لإنجاح المسيرات وضمان سلميتها وفقاً للرؤية المتفق عليها»، ودعت في الوقت ذاته جميع المشاركين «الالتزام بسلميتها وتفويت الفرصة على دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى جرها للعنف أو العسكرة».

وأكدت أن «مشروع مسيرة العودة الكبرى» يعتبر مشروعاً وطنياً استراتيجياً، وأنه «من أهم أدوات النضال في المرحلة الراهنة لصراعنا مع الاحتلال»، وأن الفعاليات «ليست مؤقتة لتفريغ الطاقة أو لتحقيق أهداف سياسية صغيرة»، مشيرة إلى أن هذا يتطلب «قدراً من الصبر والاستمرارية»، لضمان التأييد الدولي الواسع للحراك الشعبي السلمي، ولحق العودة.

كما أعلنت أن الاستعدادات الجماهيرية لـ «الموجة الثانية» من فعاليات المسيرة والنشاطات التضامنية المساندة لها في العالم «تسير على قدم وساق» في عشرات من الدول.

وأكدت أن المئات من التجمعات والمنظمات التضامنية الدولية ومؤسسات الجاليات الفلسطينية والعربية خارج فلسطين، أعلنت عن عزمها تنظيم فعاليات متعددة في الأيام القادمة، وبشكل أساسي أيام الجمعة والسبت والأحد.

وواصل يوم أمس الشبان الذين خاضوا مواجهات الجمعة الماضية، الاستعداد لإحياء يوم الجمعة القادم، في سياق مخطط استمرار الحفاظ على حالة «المقاومة الشعبية» على طول السياج الفاصل، ورفع النشطاء شعار «جمعة الكاوتشوك والمرايا»، حيث من المقرر أن يتم خلالها إشعال إطارات السيارات، واستخدام المرايا في تشتيت انتباه جنود القناصة. وفي هذا السياق أقامت الجهات المشرفة «سواتر ترابية» حول الخيام المنصوبة شرق مدينة

خان يونس، وهي إحدى مناطق «التخييم» الخمس في غزة، بهدف حمايتها من النيران الإسرائيلية.

واستعداداً للجمعة القادمة، عقدت لجنة الطوارئ العليا في وزارة الصحة، اجتماعا لمتابعة «خطة التجهيزات الميدانية» للنقاط الطبية المتواجدة في مواقع فعاليات «مسيرة العودة الكبرى» وأقسام الطوارئ بالمستشفيات.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، جدّد تهديده للمتظاهرين بالاستهداف من خلال إطلاق النار، إذا ما اقتربوا من الحدود الفاصلة، على غرار ما جرى يوم الجمعة القادمة، وقال: «أي شخص يقترب من السياج الأمني يعرض حياته للخطر».

وجاء ذلك خلال تفقد ليبرمان المنطقة الحدود، القريبة من السياج الفاصل مع قطاع غزة، حيث اطلع هناك عن قرب على تحضيرات واستعدادات قوات جيشه لمواجهة استمرار «مسيرة العودة» المقررة يوم الجمعة القادم.

وجاء ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه الأوساط العسكرية في إسرائيل، أن يشهد يوم الجمعة القادم تجدداً للمواجهات، وبشكل أوسع مما كانت عليه الجمعة الماضية، حيث كشف النقاب عن استعداد ما تعرف باسم «فرقة غزة» في جيش الاحتلال للتصدي لتلك التظاهرات.

يشار إلى أن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أصدرت أول من أمس تقريراً حول أحداث الجمعة، أكدت خلاله أن المسؤولين الإسرائيليين الكبار، الذين طالبوا بشكل غير قانوني باستخدام الذخيرة الحية ضد التظاهرات الفلسطينية، التي لم تشكل أي تهديد وشيك للحياة، يتحملون المسؤولية عن مقتل 18 متظاهراً في غزة وإصابة المئات.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أي دليل على أن إلقاء الحجارة وغيره من الأعمال من قبل بعض المتظاهرين على الحدود مع قطاع غزة، هدد بشكل خطير الجنود الإسرائيليين وراء السياج الحدودي.