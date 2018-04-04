﻿مسؤولون فلسطينيون يشنون هجوماً عنيفاً على بن سلمان ويصفونه بـ«الجاهل» وبممارسة «الدور الخبيث»

غزة ـ «القدس العربي»: شنّ مسؤولون بارزون في تنظيمات فلسطينية هجوماً حاداً على الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي حملت تودداً كبيراً لإسرائيل، بإعطائها الحق في أرض فلسطين، واعتبروا أن تصريحاته تكشف «الدور الخبيث» الذي يقوم به لضرب استقرار المنطقة، وتمثل «انحداراً وتهافتاً» لإرضاء أمريكا وإسرائيل.

وبلغة دبلوماسية بعيدة عن الانتقاد الحاد المباشر، رفضت حركة حماس تصريحات ولي العهد السعودي، وكتب الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي للحركة على صفحته على موقع «تويتر» يقول: «إلى كل من يخاطب الأمريكان والصهاينة الغاصبين بعبارات ملتبسة أو بتنازلات يحسبونها هينة، ابتغاء مرضاتهم وكسبهم أو تحييدهم هم واهمون».

وأكد داوود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي، على حق الشعب الفلسطيني في فلسطين، باعتباره «حقاً مطلقاً وليس نسبياً»، رافضا بذلك تصريحات بن سلمان التي أعطت اليهود حقا في أرض فلسطين.

وأضاف أن تصريحات بن سلمان للمجلة الأمريكية «مستنكرة ومرفوضة»، مشيراً إلى أنها تمثل «انحداراً وتهافتاً خطيراً لإرضاء أمريكا وإسرائيل، على حساب الحقوق والثوابت العربية والإسلامية».

وأشار كذلك إلى أن تصريحاته تدلل على «جهل واضح بحقائق التاريخ وطبيعة الصراع»، وقال أيضا أن الاعتراف بإسرائيل «باطل وغير شرعي»، مضيفا «المواقف التي تعترف بهذا الكيان الاستعماري الاحتلالي لا تمثل مجموع الأمة وهي مواقف باطلة ومرفوضة ولا تعبر عن إرادة الأمة».

وأكد أن الاعتراف بإسرائيل «الكيان الغاصب» يعد «تهديداً لهوية الأمة الثقافية وهو مقدمة لتفتيت دولها وكياناتها وإعادة المنطقة كـ»شرق أوسط جديد»، مشيراً إلى أن «حركات المقاومة والتحرير التي تواجه العدو الصهيوني وتتصدى لسياساته تمثل الأمة وتحظى بتأييد ودعم شعوبها وهي التعبير الأصيل عن نبضها».

وكان ولي العهد السعودي، قال خلال مقابلة أجرتها معه مجلة «أتلانتيك» «أعتقد أن كلا الشعبين، في أي مكان، لهما الحق في العيش في أرضهما بسلام»، مضيفاً: «وأعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين لديهما الحق في العيش على أرضهما».

ووصف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر التصريحات بأنها «معادية» للشعب الفلسطيني، مؤكداً أنها تكشف «الدور الخبيث الذي يقوم به النظام السعودي في ضرب الاستقرار بالمنطقة العربية خدمة للأهداف الأمريكية الصهيونية بالمنطقة».

واعتبر مزهر في تصريح صحافي أن ما أدلى به بن سلمان يشير إلى «انتقال العلاقة بين النظام السعودي والكيان الصهيوني من العلاقة السرية والمتواصلة منذ سنوات طويلة إلى العلنية»، مشيراً إلى أن التصريحات تهدف إلى «تطبيع العلاقات الرسمية مع الكيان (إسرائيل)».

وقال أنها تندرج في إطار سعي النظام السعودي لـ «بناء تحالف لمواجهة دول وقوى الممانعة في المنطقة وعلى رأسها إيران وحزب الله والمقاومة الفلسطينية»، وأنها «تستهدف أيضاً كسب ود اللوبي الصهيوني والكيان الصهيوني في طريق تهيئة الظروف لتقلد محمد بن سلمان مقاليد الحكم في المملكة».

وأشار إلى أن التصريحات «تكشف الدور الوظيفي الجديد لمحمد بن سلمان كعراب لصفقة القرن»، والتي تسعى الإدارة الأمريكية لتمريرها في المنطقة، والتي تستهدف بالدرجة الأساسية حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني.

وأكد «أن تصريحات بن سلمان «تتعارض» مع موقف الجماهير العربية. وقال القيادي في الجبهة الشعبية «إن شعبنا الفلسطيني الذي خرج قبل عدة أيام بعشرات الآلاف في ذكرى يوم الأرض تأكيداً على حقوقه وثوابته وتمسكه بالأرض سيقف بالمرصاد لكل المحاولات المشبوهة التي تسعى لتصفية قضيتنا وتمرير صفقة القرن، وسيعمل على إفشالها ومواجهة أي مؤامرات تسعى الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني لتمريرها».

يشار إلى أن هناك تصريحات سابقة صدرت عن ولي العهد السعودي ، حملت محاباة كبيرة لإسرائيل. وتردد أن الأمير السعودي، الذي يتهيأ لتولي منصب الملك خلفاً لوالده، التقى الكثير من المسؤولين الإسرائيليين، وقد سبق أن ذكرت تقارير إخبارية أنه قام بزيارة سرية إلى تل أبيب.

وبسبب مواقفه الأخيرة التي لا تلاقي أي قبول فلسطيني لا على المستوى الرسمي، ولا على المستوى الفصائلي والشعبي، قام محتجون في مسيرات سابقة رافضة لمخططات «صفقة القرن» بإحراق صوره وصور والده في قطاع غزة.