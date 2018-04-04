﻿دورانت يقود واريورو للفوز على ثاندر

واشنطن ـ د ب أ: سجل كيفن دورانت 34 نقطة ليقود حامل اللقب جولدن ستيت واريورز إلى الفوز على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 111 / 107 أمس الأربعاء ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأضاف كلاي طومسون 20 نقطة لواريورز ليرفع الفريق عدد انتصاراته هذا الموسم حتى الآن إلى 57 مقابل 21 هزيمة.

وعلى الجانب الآخر، تألق راسيل ويستبروك في صفوف ثاندر وسجل 44 نقطة و16 متابعة لكن الفريق مني بالهزيمة 34 له هذا الموسم مقابل 45 انتصارا.

وأحرز جيمس هاردن 38 نقطة وعشر متابعات وتسع تمريرات حاسمة وأضاف كلينت كابيلا 21 نقطة وعشر متابعات ليتغلب هيوستن روكتس على واشنطن ويزاردز 120 / 104.

ورفع هيوستن روكتس عدد انتصاراته في الموسم بذلك إلى 63 مقابل 15 هزيمة، متصدرا مجموعة المنطقة الغربية. وعلى الجانب الآخر، أحرز برادلي بيل 27 نقطة لواشنطن ويزاردز لكن الفريق مني بالهزيمة 36 له هذا الموسم مقابل 42 انتصارا.

وأحرز النجم ليبرون جيمس 27 نقطة وتسع متابعات وست تمريرات حاسمة ليقود كليفلاند كافاليرز، وصيف بطل الموسم الماضي ، إلى الفوز على تورونتو رابتورز متصدر مجموعة المنطقة الشرقية 112 / 106.

وفي مباريات أخرى، تغلب لوس أنجليس كليبرز على سان أنطونيو سبيرز وفينيكس صنز على ساكرامنتو كينجز ودنفر ناجتس على إنديانا بيسرز ويوتا جاز على لوس أنجليس ليكرز ودالاس مافريكس على بورتلاند تريل بليزرز.

كذلك تغلب ميلواكي بكس على بوسطن سلتيكس وشيكاغو بولز على تشارلوت هورينتس وأورلاندو ماجيك على نيويورك نيكس وميامي هيت على أتلانتا هوكس وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على بروكلين نتس.