﻿الفيفا: قوانين جديدة من بينها منح المدربين بطاقات صفراء

برلين ـ د ب أ: قال زفونيمير بوبان نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن الاتحاد يختبر ثلاثة قوانين جديدة من بينها منح المدربين بطاقات صفراء في بطولات الشباب.

وذكر بوبان في تصريحات لصحيفة «شبورت بيلد» الألمانية الأسبوعية ، بعددها الصادر أمس الأربعاء، إن المدربين يحصلون على البطاقة الحمراء مباشرة ويطردون، في حالة ارتكاب أي مخالفة، وهو أمر ليس مثاليا.

وقال «طبقا للقوانين المعمول بها حتى الآن، يطرد المدرب الذي يرتكب مخالفة ، ليواصل متابعة المباراة من المدرجات. أما البطاقة الصفراء فتشكل تنبيها للمدرب بأن عليه السيطرة على أعصابه، وإلا سيطرد».

ويتعلق القانون الثاني المحتمل، بالسماح لحراس المرمى بإطلاق الكرة لزملائهم داخل منطقة الجزاء، بينما يتعلق القانون الثالث بالسماح لأي لاعب يجرى تبديله، بالخروج من المستطيل الأخضر من أي نقطة.

وقال بوبان «كثيرا ما يحدث أن يسير اللاعب المستبدل ، ببطء لدى خروجه من أرضية الملعب، أو أن يصطنع مشكلات وهمية لإضاعة الوقت أو التأثير على إيقاع الفريق المنافس، قبل أن يخرج من المستطيل الأخضر باتجاه مقعد البدلاء عند منتصف الملعب».

وأضاف أنه طبقا للتعديلات المقترحة «يحق للحكم أن يطالب اللاعب بمغادرة الملعب من أي نقطة».