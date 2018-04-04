﻿الأهلي السعودي يتأهل لدور الـ16والوحدة الإماراتي يودّع

أبو ظبي ـ د ب أ: تأهل النادي الأهلي السعودي رسميا إلى دور الستة عشر في لكرة القدم، بتغلبه على فريق تركتور سازي تبريز الإيراني 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي، على ملعب استاد طحنون بن محمد (القطارة) في نادي العين الإماراتي، في المرحلة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة.

وتقدم الأهلي بهدف سجله مهند عسيري في الدقيقة 49 وأضاف مؤمن زكريا الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب بفارق ثلاث نقاط امام الجزيرة، الذي ضمن هو الآخر التأهل لدور الستة عشر بتغلبه على الغرافة 3 / 2، وتوقف رصيد تركتور سازي تبريز عند نقطتين في المركز الرابع الأخير.

وجاءت بداية الشوط الأول متوسطة المستوى، وحاول الفريقان فرض سيطرتهما على مجريات اللعب من أجل تسجيل هدف مبكر، ومالت الكفة قليلا ناحية الفريق الإيراني الذي استطاع لعب أكثر من كرة عرضية من الجانبين لكنها لم تستغل، في المقابل لم يتمكن فريق الأهلي من اختراق دفاعات الفريق الإيراني في الربع ساعة الأول من هذا الشوط.

وفي الدقيقة 19 احتسب الحكم ركلة جزاء لنادي تركتور سازي، بعدما قام عقيل باعتراض طريق أمير مطهري داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى،وسددها مهدي كياني الكرة ولكنها اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس ياسر المسيليم لتضييع فرصة هدف مؤكد للفريق الإيراني في الدقيقة 20.

دخل الأهلي أجواء المباراة وبادر بشن هجمات متتالية كان أخطرها في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عندما لعبت كرة طولية خلف المدافعين لمؤمن زكريا في الناحية اليمنى ليمررها إلى مهند عسيري الذي استلمها داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة قوية لكنها علت العارضة.

ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف الأهلي من هجماته بحثا عن تسجيل هدف التقدم الذي جاء في الدقيقة 49 ،عندما وصلت الكرة إلى مهند عسيري داخل منطقة جزاء فريق تريكتور سازي تبريز ليسدد كرة قوية إلى داخل المرمى.

بعد الهدف فرض فريق تركتور سازي تبريز سيطرته على مجريات اللعب وبادر بشن هجمات متتالية بحثا عن تسجيل هدف التعادل ، في الوقت نفسه تراجع لاعبو الأهلي لوسط ملعبهم واعتمدوا على شن الهجمات المرتدة مستغلين الاندفاع الهجومي للفريق الإيراني.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 84 ،والتي كادت أن تشهد هدف التعادل للفريق الإيراني عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء الأهلي ارتقى إليها مهدي بور وقابلها بضربة راس قوية لكن منصور الحرابي أبعدها من على خط المرمى.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع تمكن الأهلي من إضافة الهدف الثاني عن طريق مؤمن زكريا ،عندما سدد حسين المقهوي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتصطدم بمدافعي تركتور سازي تبريز، ثم تتهيأ أمام مؤمن زكريا داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية إلى داخل المرمى.

ومر الوقت المتبقي من المباراة بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي 2 / صفر.

وودّع فريق الوحدة الإماراتي،فعاليات بطولة لكرة القدم.

وتلقى الوحدة هزيمة قاسية من ضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بهدف مقابل أربعة أهداف في الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من البطولة القارية.

ويتصدر الدحيل ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة بفارق تسع نقاط عن فريقي ذوب آهن أصفهان ولوكوموتيف طشقند، بينما يتذيل الوحدة الترتيب برصيد 3 نقاط.