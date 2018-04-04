﻿بايرن ميونيخ المحظوظ يُحوّل تأخره إلى انتصار على اشبيلية

اشبيلية (اسبانيا) ـ رويترز: عادل بايرن ميونيخ تأخره بهدف ليسجل هدفين بمساندة الحظ محققا الانتصار بنتيجة 2-1 على اشبيلية الثلاثاء الماضي في مباراة مثيرة بذهاب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وضع بابلو سارابيا فريق اشبيلية في المقدمة بعد تفوقه على خوان بيرنات ليسيطر على تمريرة عرضية من سيرجيو إسكوديرو ويسدد في الشباك في الدقيقة 32.

لكن وبعدها بخمس دقائق، عادل بايرن الكفة بعد أن حول خيسوس نافاس لاعب اشبيلية تمريرة عرضية من فرانك ريبري نحو القائم القريب للحارس ديفيد سوريا لتسكن شباك فريقه.

ومع شعور لاعبي اشبيلية بالإرهاق، تفوق بايرن بطل أوروبا خمس مرات وانتزع تياجو هدف الفوز بضربة رأس اثر تغيير الكرة لمسارها بعد اصطدامها بإسكوديرو في الدقيقة 68.

وقال ريبري «اشبيلية فريق جيد وليس من السهل الفوز هنا. كان رد فعلنا في غاية التميز واستطعنا تجاوزهم. ليس بوسعك ارتكاب أي أخطاء أمام مثل هذا الفريق. يجب أن تكون في غاية اليقظة».

وقال المخضرم يوب هاينكس مدرب بايرن إن فريقه كان بحاجة لقدر من مساندة الحظ ليقلب دفة الأمور لصالحه.

وأضاف «كان من المهم على الصعيد النفسي أن ندرك التعادل سريعا حتى ولو بمساندة الحظ».

ولم يكن اشبيلية بقيادة مدربه فينشنزو مونتيلا محظوظا عند أدرك منافسه التعادل في الشوط الأول الذي كان الطرف الأفضل خلاله مستغلا نفس الروح التي قادته للإطاحة بمانشستر يونايتد الانكليزي من دور 16.

وعلى الرغم من غياب صانع اللعب الموقوف ايفر بانيجا، تحدى الفريق الأندلسي وصفه بأنه الطرف الأضعف في المواجهة وربما كان من حقه الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة جيروم بواتنج لخواكين كوريا لكن الحكم أشهر البطاقة الصفراء للأخير بداعي ادعاء السقوط.

وعوض لاعب الوسط المهاجم لمنتخب اسبانيا هذا الخطأ بتسجيله هدف التقدم قبل أن يعادل هدف نافاس في شباكه الكفة لبايرن.

وكان بوسع أصحاب الأرض التسجيل ثانية مع بداية الشوط الثاني لكن خابي مارتينيز قام بالتحام رائع ضد فرانكو فاسكيز داخل منطقة الجزاء.

وبعد أن خارت قوى اشبيلية وتصدى حارسه سوريا لتسديدة مارتينيز بشكل رائع، استطاع تياجو انتزاع هدف الفوز بضربة رأس اثر تمريرة عرضية من ريبري.

ويحتاج اشبيلية الآن لانتصار يبدو غير محتمل أمام بايرن في لقاء الإياب في ميونيخ الأسبوع المقبل ليبلغ الدور قبل النهائي للبطولة لأول مرة في تاريخه.

وأضاف نزونزي خسرنا 2-1 ويمكن أن يحدث أي شيء في مباراة الإياب. هناك 90 دقيقة متبقية. سنلعب 11 أمام 11.

«نمتلك تشكيلة جيدة وندرك أن المباراة ستكون في غاية الصعوبة لكن يمكن لأي شيء أن يحدث».