﻿إندونيسيا: خمور مغشوشة تودي بحياة 24 شخصا

جاكرتا ـ أ ف ب: توفي 24 شخصا في مناطق عدة في إندونيسيا في الأيام القليلة الماضية بعد شربهم كحولا مغشوشة، حسب ما أعلنت الشرطة التي أوقفت مشتبها فيه وتبحث عن آخرين.

ففي العاصمة جاكرتا قضى 16 شخصا ونقل آخرون إلى المستشفى في وضع صحي حرج بعدما تناولوا مشروبات كحولية تباع خلافا للفانون.

وفي بابوازيا قضى الثمانية الآخرون، حسب الشرطة التي أوقفت مشتبها فيه.

وقال مسؤول في الشرطة لوسائل إعلام محلية «نبحث عن الباعة، ليس فقط الباعة الصغار، بل تجار الجملة أيضا».

وفي إندونيسيا، أكبر بلد مسلم في العالم من حيث عدد السكان، قلة من الناس يشربون الخمور، ومنهم من يختار شراء هذه المشروبات من باعة غير قانونيين لأن أسعارها مرتفعة في المتاجر.