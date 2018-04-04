﻿ كلب يقتل صاحبته وإبنها في ألمانيا

برلين ـ أ ف ب: قتل كلب حراسة صاحبتَه البالغة من العمر 52 عاما وإبنها ذا الأعوام السبعة والعشرين في منزلهما في هانوفر في ألمانيا، حسب ما أعلنت السلطات أمس الأربعاء.

وعثر على الجثتين عند الساعة 22:30 بالتوقيت المحلي بعد أبلغ شخص أنه رأى من النافذة شخصا ممدا على الأرض.

واضطر عناصر الإنقاذ أولا للإمساك بالكلب حتى يتسنى لهم دخول المنزل.

وقالت الشرطة «بالنظر إلى الملاحظات الأولى التي أبداها الطبيب الشرعي، يبدو أن الكلب هو من قتل الأم وابنها» من دون الإدلاء بأي تفاصيل.