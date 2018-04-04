﻿توقيف عجوز بريطاني قتل لصا دخل منزله

لندن ـ أ ف ب: أوقفت السلطات البريطانية رجلا سبعينيا طعن لصا كان يحاول سرقة منزله في جنوب شرق بريطانيا فأرداه قتيلا، حسب ما أعلنت الشرطة.

وكان الرجل البالغ 78 عاما أبلغ الشرطة بأن لصوصا قد دخلوا منزله، ولما اكتشف وجود لصّين في البيت تعارك مع أحدهما البالغ 38 عاما وطعنه بسكين. وقد نقل اللص المصاب إلى المستشفى حيث توفي ليلا.

ويعاني الرجل السبعيني من بعض الإصابات في ذراعه، وقد أوقف بتهمة القتل. أما اللص الثاني فقد فرّ قبل وصول الشرطة.