﻿العثور على معبد يوناني روماني قرب واحة سيوة المصرية

القاهرة ـ أ ف ب: عثرت البعثة المصرية العاملة في واحة سيوة في الصحراء الغربية على معبد يعود للعهد اليوناني الروماني (330 قبيل الميلاد إلى 600 للميلاد) حسب ما أعلنت سلطات الآثار المصرية أمس الأربعاء.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الآثار أن البعثة عثرت على المعبد خلال أعمال التنقيب في الموسم الحالي في موقع سلام، على بعد خمسين كيلومترا من واحة سيوة (850 كيلومترا غرب القاهرة).

ونقل البيان عن رئيس قطاع الآثار الفرعونية في الوزارة أيمن عشماوي قوله إن «الجزء المكتشف من المعبد عبارة عن أساسات جدران حجرية من السور الخارجي للمعبد والمدخل الرئيسي له، يبلغ سمكها حوالى متر، وهي تؤدى إلى فناء أمامي وعلى جانبيه مداخل لحجرات أخرى». وعثرت البعثة في الموقع على العديد من القطع الفخارية ورأس لتمثال يحمل الملامح اليونانية، وتمثاليين لأسدين أحدهما بدون رأس.

وسوف تواصل عملها خلال العام الحالي في المعبد حيث من المتوقع أن تكشف عن العديد من القطع الأثرية وأجزاء أخرى من المعبد.