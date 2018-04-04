تقارير تتحدث عن شراء طارق رمضان صمت سيدة بلجيكية بـ27 ألف يورو

باريس -’’ القدس العربي’’ – آدم جابر

كشفت وسائل إعلام فرنسية، مساء الأربعاء، عن أن المفكر الاسلامي السويسري طارق رمضان، الموقوف في فرنسا على خلفية توجيه الاتهام إليه في قضيتي تحرش واغتصاب جنسي، قد اشترى صمت مواطنة بلجيكية في عام 2015، بعد أن تحدثت على وسائل التواصل الاجتماعي عن تهديدات وتلاعب بحقها من قبل المفكر السويسري خلال العلاقة الحميمية التي جمعتهما.

وأفاد موقع ’’ميديا-بارت’’ الفرنسي الاستقصائي وصحيفة ’’فيف’’ البلجيكية أن طارق رمضان قد توصل إلى اتفاق في بلجيكا مع سيدة بلجيكية تدعى ماجدة البرنوصي، من أجل أن تسحب بعض المنشورات من الإنترنت حول علاقتهما وسلوكه معها ومع أخريات. وكشفت وسائل الإعلام الفرنسية أن هذا الاتفاق، الذي ينص على أن يدفع المفكر السويسري مبلغ 27 ألف يورو على دفعات للبرنوصي (45 عاما)، كان قد أجيز من قبل العدالة البلجيكية في شهر فبراير/شباط 2015.

ووفقا لنفس المصادر، تعرفت ماجدة البرنوصي على طارق رمضان في عام 2009. وكانت حينها في الـ36 من العمر. وفي يوليو من نفس السنة، التقته للمرة الأولى. وتم اللقاء داخل غرفة في أحد فنادق مدينة ليل الفرنسية. وذكرت البرنوصي لصحيفة ’’لوبارزين’’ الفرنسية أن رمضان ’’عض جناحها لدرجة خروج الدم. وأيضا تحدثت هذه الأخيرة عن ’’عنف جنسي’’ كان محل موافقة منها.

وجاء الكشف عن هذه المعلومات بعد شهر من اتهام فرنسية ثالثة، تستخدم اسما مستعارا هو “ماري”، لرمضان باغتصابها مرات عديدة بين عامي 2013 و2014. وقالت هذه الأخيرة إن المفكر الإسلامي السويري مارس عليها عنفا جنسيا ولفظيا مهينا خلال 9 مناسبات بفنادق في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا. غير أن محامي طارق إيمانويل مارسنيي، استغرب خلال حوار تلفزيوني، في 16 من شهر مارس/آذار الفائت، من كيفية التحاق المدعية ماري بمغتصبها مرات عديدة كما قالت وفي بلدان مختلفة.

وقد أعلن المجتمعون في ختام الملتقى السنوي لمسلمي فرنسا، الإثنين الماضي، عن تضامنهم مع طارق رمضان وعائلته، منددين بشدة بكيفية تعاطي الإعلام الفرنسي مع قضيته.