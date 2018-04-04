لندن ـ أ ف ب: أعلنت جامعة ادنبره اكتشاف آثار أقدام ديناصورات تعود إلى 170 مليون سنة على جزيرة اسكتلندية ما من شأنه المساعدة في تسليط الضوء على تطور هذه الحيوانات.

وقد عثر على آثار الأقدام في بحيرة ضحلة وموحلة في جزيرة سكاي الاسكتلندية.

ويبلغ طول أكبر البصمات المكتشفة، وهي عائدة لحيوان من فصيلة الصوروبودات، 70 سنتيمترا. وكان طول هذه الحيوانات ذات العنق الطويل يصل إلى مترين.

وقالت جامعة ادنبره في بيان إن هذا الاكتشاف «مهم عموما نظرا لندرة الشواهد العائدة إلى العصر الجوراسي الأوسط إذ لم يكتشف سوى القليل من المواقع التي تضم متحجرات من تلك الحقبة حول العالم».

ويعمل الباحثون على توثيق حوالى 50 أثرا لأقدام في المنطقة، بما يشمل تلك العائدة لثيروبودات وهي من أسلاف ديناصورات تيرانوصوروس ريكس وكان طولها يقرب من خمسين سنتيمترا.

واستخدم العلماء صورا ملتقطة بواسطة طائرات مسيرة عن بعد لتحديد خريطة للموقع.

وقال بايج دي بولو المشرف الرئيسي على الدراسة إن هذا الاكتشاف «يظهر وجود صوروبودات في هذا الجزء من العالم على فترة زمنية أطول مما كان معروفا سابقا».

وأجريت الدراسة بالتعاون مع الأكاديمية الصينية للعلوم، ونشرت نتائجها في «سكوتيش جورنال اوف جيولوجي».