واشنطن: بقاؤنا في سوريا كان لإنهاء “الدولة”

واشنطن: قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، الأربعاء، إن الهدف من بقاء قوات بلادها في سوريا كان لإنهاء تنظيم “الدولة” (داعش) الإرهابي.

وأضافت ساندرز، في موجز صحافي، “أحرزنا تقدما كبيرا في طريق تحقيق تلك الغاية، ولذلك لا ضرورة بعد الآن لبقاء عسكريينا هناك، الآن سيكون الهدف نقل المهام إلى القوات المحلية (دون تحديدها)”.

وأشارت المتحدثة، إلى أن بلادها ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها في المنطقة.

وشددت على ضرورة عدم انتظار أي إعلان من قبل الرئيس، دونالد ترامب، بخصوص جدول زمني للانسحاب من سوريا، وأن وزارة الدفاع هي المسؤولة عن تلك الترتيبات.

ولفتت ساندرز، إلى أن بلدان المنطقة تعرضت لأضرار بسبب نشاط التنظيم. وقالت “لذلك فإن الرئيس يريد من دول المنطقة القيام بجهود أكبر”.

وفي بيان، صباح الأربعاء، قال البيت الأبيض إن مهمة القوات الأمريكية للقضاء على “الدولة” في سوريا “تقترب من نهايتها السريعة”، وأن “الولايات المتحدة وشركاءها ملتزمون بالقضاء على الوجود المحدود المستمر لداعش هناك”.

وأضاف البيان أن الإدارة الأمريكية “ستستمر في التشاور مع الحلفاء بشأن الخطط المستقبلية (دون تحديد ماهيتها)”.

يشار أن الرئيس ترامب، ألمح في أكثر من مناسبة، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى إمكانية خروج بلاده من سوريا قريبًا.

(الأناضول)