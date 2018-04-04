نتنياهو ينتقد تصريحات روحاني حول دعم إسرائيل لـ”الإرهابيين” في سوريا

القدس: انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، التي اتهم فيها تل أبيب بـ”دعم الإرهابيين في سوريا”.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أدان روحاني، خلال قمة في أنقرة ضمت إلى جانبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، ما وصفه بـ”الدعم اليومي للنظام الصهيوني للإرهابيين في سوريا”، بحسب ما نقل موقع الرئاسة الإيرانية.

وقال نتنياهو، في تغريدة على “تويتر” ردا على تصريحات الرئيس الإيراني، إنه “لا حدود لانعدام المنطق، أخطبوط الإرهاب الإيراني يتهم إسرائيل بالإرهاب”.

وأضاف “إذا كان روحاني يجهل تفاصيل الأنشطة الإرهابية لفيلق القدس الإيراني في سوريا يمكن لإسرائيل إطلاعه عليها”، في إشارة إلى دعم طهران نظام بشار الأسد.

وتدين إسرائيل تعزيز الوجود العسكري الإيراني في سوريا التي تشهد حربا منذ 2011، وتعتبرها “تهديدا لها”.

ونهاية مارس/ آذار الماضي، دعا نتنياهو إلى “التصدي لإيران عدو إسرائيل والراعي الأساسي للإرهاب في العالم”، على حد وصفه.

وشهدت العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء، أعمال قمة ثلاثية بين رؤساء تركيا وإيران وروسيا حول سوريا، وذلك بعد حوالي 4 شهور من قمّة مماثلة بمدينة سوتشي الروسية (22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017).