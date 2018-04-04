مجدلاني: لن تكون حماس جزءا من منظمة التحرير قبل إنهاء الإنقسام

رام الله: قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الأربعاء، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لن تكون جزءا من المنظمة ولا من المجلس الوطني، قبل إنهاء الانقسام السياسي.

وتأسست منظمة التحرير بقرار من القمة العربية في القاهرة، عام 1964، لتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية.

ودعا مجدلاني، في لقاء له عبر تلفزيون فلسطين (رسمي)، حماس إلى إنهاء الانقسام، وتمكين الحكومة الفلسطينية، برئاسة رامي الحمد الله، من تحمل مسؤولية كافة الأمور في قطاع غزة.

ومنذ أشهر، تتبادل حماس من جهة وحركة التحرير الوطني الفلسطينية (فتح) والحكومة من جهة ثانية اتهامات بشأن الجهة المتسببة في عرقلة جهود إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي بين غزة والضفة الغربية، القائم منذ عام 2007.

وتعثّر تطبيق اتفاق المصالحة، الموقع بين فتح وحماس بالقاهرة في ديسمبر/ كانون الأول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة، الذبن عينتهم حماس، خلال حكمها للقطاع.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوطني الفلسطيني في 30 أبريل/ نيسان الجاري بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، لبحث قضايا، في مقدمتها وضع إستراتيجية جديدة تتعلق بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وانتخاب قيادة جديدة للمنظمة.

وتوقع مجدلاني أن يغادر 12 عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مناصبهم، لينتخب المجلس الوطني أعضاء جدد.

(الأناضول)