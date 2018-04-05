وسائل إعلام أمريكية: ترامب طالب بسحب قوات بلاده من سوريا في غضون ستة أشهر

واشنطن: قالت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، إن الرئيس، دونالد ترامب، طالب بسحب قوات بلاده من سوريا قبل الانتخابات الفرعية للكونغرس المزمعة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك الزعم بحسب خبر نشرته، الأربعاء، وكالة أسوشيتد برس الأمريكية للأنباء، نقلًا عن مصادر رفيعة المستوى في البيت الأبيض، رفضت الكشف عن هويتهم.

المسؤولون ذكروا أن ترامب لم يصدر بعد أمرًا رسميًا بخصوص سحب القوات، ولم يقدم جدولًا زمنيًا لعملية الانسحاب للرأي العام، غير أنهم أكدوا أن الرئيس طلب انسحاب القوات قبل انتخابات الكونغرس

وكان ترامب، قد قال في، وقت سابق، إن قوات بلاده “ستغادر سوريا قريبًا جدًا، ونترك الأطراف الأخرى تهتم بالأمر، سنترك سوريا بعد أن هزمنا داعش 100%. لقد هزمناهم بوتيرة سريعة”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بوجود 2000 جندي أمريكي في سوريا.

وتقود الولايات المتحدة تحالفًا دوليًا مكونًا من أكثر من 60 دولة، يشن غارات جوية على معاقل تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) في العراق وسوريا منذ قرابة 4 سنوات.

كما تقدم واشنطن الدعم لمسلحين من تنظيم “ب ي د/بي كا كا” بحجة محاربة الأخير لتنظيم الدولة “داعش” في سوريا. (الأناضول)