كلوب يكيل المديح لليفربول “المذهل” ويعلم أن مواجهة سيتي لم تحسم

ليفربول: كال يورجن كلوب مدرب ليفربول المديح لفريقه بعد الأداء المذهل في الشوط الأول في الفوز 3- صفر على مانشستر سيتي باستاد انفيلد لكنه حذر من انتهاء مواجهة واحدة فقط من مباراتي الذهاب والإياب.

وقال كلوب بعدما هز فريقه شباك سيتي بثلاثة أهداف في 31 دقيقة من البداية “الشوط الأول كان مذهلا. كانت كرة القدم التي يجب أن نلعبها”.

وأضاف قبل الإشادة بدفاعه “نعلم كفاءة سيتي لكننا أيضا نعلم إمكاناتنا. كنا نلعب بحيوية في كل الأجزاء من المباراة. كنا مثاليين في المساحات الخالية وأغلقنا المساحات بشكل مذهل.

“هذا النوع من الدفاع. نسيطر ولا ندافع من الثلث الأخير للملعب والوجود في المساحة المناسبة لذا فعند خطف الكرة تكون لدينا فرصة كبيرة لاستغلال المساحة في دفاع المنافس″.

وتابع “استخدمنا ذلك بشكل رائع وأحرزنا ثلاثة أهداف مذهلة. في الشوط الثاني دافعنا من الثلث الأخير ولم يحصل المنافس على فرصة التسديد على المرمى وكنا نلعب بتركيز شديد لكن عندما نملك الكرة يجب أن نلعب بشكل أفضل. هذا كان واضحا ويمكننا فعل ذلك”.

وكان المدرب الالماني راضيا عن حقيقة أن سيتي لم يسدد كرة واحدة على المرمى طيلة المباراة.

وقال “المنافس لم يسدد كرة على المرمى. لا أعلم كيف فعلنا ذلك. لا يمكنك حتى التخطيط لذلك. الأمر جنوني لكن المنافس لم يسدد على المرمى وهذا أمر نادر. سيتي فريق رائع. لم يلعب بطريقة سيئة الأمر فقط أنه لم يصنع الفرص”.

وبينما كانت النتيجة رائعة شدد كلوب على أن الأمور لم تحسم بعد.

وأضاف “التقدم 3- صفر أفضل من التأخر 3- صفر. سنذهب إلى مانشستر سيتي وستكون لديه رغبة الرد. المنافس لم يلعب بشكل سيء الأمر فقط أنه لم يصنع العدد المعتاد من الفرص لأننا دافعنا في أوقات كثيرة بشكل مذهل.

“ترينت (الكسندر ارنولد) قدم أداء مذهلا. و(اندي روبرتسون) على الجانب الاخر. ثنائي الدفاع كان رائعا وثلاثي خط الوسط كان مذهلا. لاعبو الهجوم كانوا في المساحات المناسة وساندوا البقية”.

وتابع “هذه هي الطريقة الوحيدة للتفوق على سيتي وفعلنا ذلك وفي النهاية 3-صفر لأن هذه إمكاناتنا بدلا من 1- صفر. انتهت مباراة واحدة ليس أكثر. نعلم أن الأمور لم تحسم بعد. سنحاول العبور للدور التالي. سيتي سيحاول مرة أخرى وما زال يملك الفرصة”. (رويترز)