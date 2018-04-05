صحف إسرائيلية: بن سلمان صديق قام بشيء استثنائي وتاريخي

لندن- “القدس العربي”: تناولت المواقع والصحف الإسرائيلية بترحيب وارتياح مقابلة وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان لمجلة “ذا أتلانتيك” الأمريكية التي أعلن فيه صراحة اعترافه باسرائيل.

“هآرتس″

اعتبرت صحيفة “هآرتس″ بقلم محلّلها أمير تيفون أن “حديث ولي العهد السعودي هو إعتراف سعودي بحق “إسرائيل” في الوجود كدولة قومية”، حسب تعبيرها.

كذلك نشرت مقالًا موسّعًا للكاتب لديها تسفي برئيل حمل عنوان “أقوال ولي العهد السعودي تثير الحماسة، لكن علم “إسرائيل” لن يُرفرف قريبًا في الرياض”، قال فيه إن “الانفعال الشديد من تصريحات ابن سلمان مفهوم.. أخيرًا، بعد مئة عام على تصريح بلفور جاء ملك سعودي وصاغ حقّ اليهود في دولة تقريبًا باللغة نفسها، لكن يجدر الانتباه الى أن أقواله، كما جاءت باللغة الانجليزية، ما زالت لا تتضمن الاعتراف بدولة موجودة منذ سبعين سنة، بل بحق الاسرائيليين في أن تكون لهم دولة مثلما هو حق الفلسطينيين.والأدق، أن الامير لم يستخدم ولو مرة واحدة مفهوم “دولة” بل كلمة “بلاد” أو “أمة”.

وأضاف برئيل إن “طبيعة التعاون بين “إسرائيل” والسعودية تستحق الفحص أيضًا على خلفية عداء الجانبين المشترك لإيران. في الوقت الذي يتم فيه نشر تقارير عن التعاون الأمني بين الطرفين بشكل علني، عندما تلتقي شخصيات إسرائيلية رفيعة مع ممثلين سعوديين، وعندما تكون مصالح مشتركة بين الجانبين (كما اعترف ولي العهد بذلك) فيبدو أنه ليس للسعودية أيّة مشكلة في التعاون مع “تل أبيب” حتى بدون وجود اتفاق “سلام” معها”.

وتابع “مع ذلك، ليس من نافل سؤال ما هي أهمية المصالح الإسرائيلية – السعودية في كل ما يتعلق بإيران. هل هذه المصالح ستجعل “اسرائيل” توافق على أن تقوم السعودية بتطوير برنامج نووي خاص بها، هل ستشجع الكونغرس على المصادقة على بيع تكنولوجيا نووية للأغراض السلمية للسعودية أو ستستمر في العمل على إحباط صفقة المفاعلات التي تتمّ بلورتها بين واشنطن والرياض؟”.

وإذ يسخر برئيل قائلًا “يبدو أنه اذا كنت ملك أو إبن ملك، فأنت لستَ بحاجة الى تعليم أساسي، يكفي التوقيع على اتفاق شراء بمبلغ 35 مليار دولار مع الولايات المتحدة والسماح للنساء بسياقة السيارات كي تعتبر ليبراليًا”، يخلص الى أنه “يجب علينا أن نتمنى له النجاح لأنه ما زال للسعودية دور كبير في تشكيل السياسات الموالية للغرب في الشرق الأوسط، وعند الحاجة، يمكنها ليّ أذرعًا عربية وغربية كثيرة، لكن من يعتبر أن قوال إبن سلمان إشارة إلى أن علم “إسرائيل” سيُرفرف قريبًا في الرياض يجب عليه أيضًا أن يفحص هل يوجد للسعودية شريك في “اسرائيل”، على حدّ تعبيره.

جيروزاليم بوست”

وبعنوان “هل أصبح ولي العهد السعودي صديقاً لـ”إسرائيل”؟، رأت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قام بشيء استثنائي وتاريخي. في مقابلة مع جيفري غولدبرغ من مجلة “أتلانتيك”، وهو اعترف بـ”إسرائيل”.

وأضاف “قد تبدو الكلمات واضحة، لكنها تاريخية. المملكة العربية السعودية هي غوريلا 600 رطل من العالم العربي. الحاكم السعودي الذي يتحدث عن حق “إسرائيل” بالوجود هو مُغيّر للعبة. الآن يوجد ولي عهد سعودي يتحدث بصراحة عن حق “إسرائيل” في الوجود، واليهود الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية”، وتابع “الآن يوجد زعيم المملكة جعل القضية أكثر قوة ضد إيران من رئيس الحكومة “الإسرائيلية”.. هل أصبح محمد بن سلمان صديقاً لـ”إسرائيل” والشعب اليهودي؟ قد يقول الكثيرون لا إن قراراته هي مجرد معاملة تجارية، ولم يكن هدفه أكثر من وقف إيران، واقترابه من “إسرائيل” من باب “عدوّ عدوي صديقي”.

وأردف “هل محمد بن سلمان يكره إيران أو يحب “إسرائيل”؟ هو فقط يمكنه الإجابة على هذا السؤال، وهناك بالتأكيد سبب للاعتقاد بأن الأول مقنع له أكثر من الأخير. لكن في التحليل النهائي، ملك السعودية المستقبلي الذي يتحدث عن حق “إسرائيل” بالوجود، وبدأ السماح برحلات جوية إلى “إسرائيل” فوق أراضيه، ويدين تمويل الجماعات الإرهابية مثل “حماس″ والإخوان المسلمين، ويتحدث بانفتاح عن اليهود الذين يعيشون في بلده، يستحقّ أن يؤخذ على محمل الجدّ ويستحقّ التعامل معه”.

كما أشار موقع “تايمز أوف يسرائيل” الى أن “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اعترف خلال مقابلته بحق “اسرائيل” بالوجود وأشاد بإمكانية العلاقات الدبلوماسية المستقبلية بين مملكته والدولة اليهودية”.

وتابع الموقع في “مقابلة واسعة النطاق مع جيفري غولدبيرغ من صحيفة “ذا اتلانتيك”، قدم الأمير محمد رؤيته لمستقبل الشرق الأوسط، بما يشمل إمكانية التعاون مع “اسرائيل”

من ناحيته، قال موقع “غلوبس″ الصهيوني إنها “المرة الأولى التي يُطلق فيها مسؤول سعودي تصريحًا كهذا”، وأضاف “هو حتى أنه قال أن “السلام” بين “إسرائيل” والفلسطينيين سيعطي دعماً لمصالح مشتركة بين”تل أبيب” ودول الخليج”.