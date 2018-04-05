في ألمانيا إذا كنت جائعا فلا تذبح “شاة” وإليكم العقوبة

لندن- “القدس العربي”: قضت محكمة ألمانية بالسجن لمواطنين رومانيين اثنين اتهما بذبح ماعز في حديقة للحيوانات الأليفة في العاصمة الألمانية، بعدما أكدا أنهما كانا جائعين لحظة قيامهما بالأمر.

وبحسب “واشنطن بوست”، فإن محكمة في برلين أدانت الشخصين البالغ عمر كل منهما 29 عاما، الأربعاء، بالسرقة وقتل حيوان “دون سبب وجيه”.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر ألمانية، أنه تم الحكم على أحد الرجلين بالسجن لمدة 10 أشهر، وحكم على شريكه في “الجريمة” بالسجن تسعة أشهر”.

وكان الرجلان قد تسللا إلى حديقة الحيوانات الأليفة في متنزه هاسينهايد في برلين في شباط/ فبراير، وقتلا ماعزا من سلالة أنغورة.

وأبلغ أحد الشهود الشرطة، لتعتقلهم على الفور.

وعثرت الشرطة على سكين مع أحد الرجلين، فضلا عن العثور على ساق الماعز، وقفازات عليها دماء الشاة.