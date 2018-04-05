استشهاد فلسطيني في غارة جوية إسرائيلية فجرا على شرق مدينة غزة

غزة: استشهد فلسطيني في غارة جوية شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية فجر الجمعة على الحدود الشرقية لمدينة غزة، بحسب وزراة الصحة في القطاع.

واعلن اشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة في بيان “وصول جثمان شهيد إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة بعد استهدافه من طائرة استطلاع فجرا شرق غزة”، مشيرا إلى أنه لم يتم التعرف على هوية الشهيد، وذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن إحدى طائراته استهدفت فلسطينيا مسلحا قرب الحدود مع قطاع غزة.