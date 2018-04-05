الحكومة التركية: سنُطهّر منطقة “تل رفعت” على غرار “عفرين”

أنقرة: قال المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، إن بلاده ستُطهّر منطقة “تل رفعت” بريف حلب الشمالي بسوريا من تنظيم “ي ب ك / ب ي د” على غرار “عفرين”.

وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على إحدى القنوات التركية، الخميس، أكّد بوزداغ أن النهاية اقتربت بالنسبة إلى منطقة “تل رفعت” أيضًا.

وأشار بوزداغ، نائب رئيس الوزراء التركي، إلى أن بلاده لا تسمح بتقسيم تراب ووحدة سوريا أو إجراء تغيير (ديموغرافي) فيها مبني على المذهبية.

وشدّد على أن “هذا أمر مهم للغاية”.

وفي 18 مارس/ آذار الماضي، أعلن الجيش التركي السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين، بعد أسبوع من تحرير مركزها.

وأطلقت القوات المسلحة عملية “غصن الزيتون”، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالتعاون مع “الجيش السوري الحر”، لتحرير المنطقة من مسلحي منظمة “ي ب ك/ بي كا كا”.

من جهة أخرى، أعلن بوزداغ أن جهاز الاستخبارات التركي تمكّن حتى اليوم من القبض على 80 عنصرًا من منظمة “فتح الله غولن” في 18 دولة، وجلبهم إلى البلاد.

وفيما يتعلق بحالة الطوارئ بتركيا، قال متحدث الحكومة التركية إن الحاجة واضحة في هذا الصدد، وقد يتم التمديد مجددًا إذا وافق البرلمان. (الأناضول)