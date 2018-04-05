“نيويورك تايمز″: مؤشرات جديدة عن دور الإمارات ومستشار بن زايد في “التواطؤ” الروسي مع حملة ترامب

“القدس العربي”:

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز″ الأمريكية عن صلات جديدة مشبوهة بروسيا لـ”البيدوفيلي” اللبناني ـ الأمريكي، جورج نادر، مستشار ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، و الذي له علاقات وثيقة بولي العهد السعودي محمد بن سلمان كذلك، إلى درجة أنه وصف في فترات بـ”رجل بن زايد و بن سلمان في واشنطن“.

ويتعاون نادر بصفته الشاهد الرئيسي في التحقيق الأمريكي، الذي يقوم به المحقق الخاص روبرت مولر حول شبهات “التواطؤ” الروسي المحتمل مع حملة دونالد ترامب الانتخابية.

ويولي المحقق مولر اهتماما بدور الإمارات في هذا التورط الروسي المحتمل مع تزايد الكثير من الروابط والدلائل حوله، من بينها حركة الأموال من الإمارات إلى واشنطن عبر نادر ، واللقاء الذي ساعد نادر في ترتيبه في جزر السيشل في المحيط الهندي، والذي حضره مسؤولان كبيران من الإمارات، مؤسس شركة المرتزقة سيئة السمعة “بلاكووتر” إريك برينس، والمصرفي الروسي كريل ديمتريف المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.

كما يولي مولر اهتماما بلقاء محمد بن زايد و نادر مع مستشار وصهر ترامب، جاريد كوشنر ومدير شؤونه الاستراتيجية السابق ستيفن بانون، قبل حفل تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

و ينضاف إلى هذه “الدلائل” ما كشفته “نيويورك تايمز″ اليوم أسماء جديدة يستفسر عنها المحقق مولر، وأولها رجل الأعمال اليهودي الأمريكي ريتشارد جيرسن، المقرب من كوشنر، وله علاقات كبيرة مالية مع الامارات، وأخوه شريك مالي لكوشنر في مشاريع مالية.

كما يحقق او يستفسر عن جويل زامل، رجل لأعمال الأسترالي الذي له مكتب في تل أبيب، وله علاقات مالية بالإمارات منذ سنوات، تواصل مع شخصيات قريبة جدا من محمد بن زايد”.

وكشفت الصحيفة ان “زامل، تم توقيفه في المطار من آلاف بي اي، وسؤاله عن نادر وعن تحويلات مالية من الإمارات لأمريكا”.

وذكرت أن “نادر على صلات وثيقة بالروس من سنوات عديدة، وأن بن زايد اصطحبه معه في زياراته لروسيا، كلفه ولي عهد أبوظبي بزيارة روسيا مرات عديدة، و ذكرت ان “نادر يحتفظ بصورة له مع بوتين”.

وبحسب “نيويورك تايمز″ فإن “مولر يحقق كذلك بخصوص لقاء في مكتب جيرسن حضره نادر وكوشنر وبانون.