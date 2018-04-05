التحالف بقيادة السعودية يرسل تعزيزات إلى معقل الحوثيين في شمال اليمن

عدن: أرسل التحالف العسكري الذي تقوده المملكة السعودية في اليمن تعزيزات عسكرية تضم خصوصا مقاتلين سعوديين وسودانيين إلى محافظة صعدة، معقل المسلحين الحوثيين في شمال البلد الفقير.

وأطلق الحوثيون الشيعة خلال الأشهر الماضية صواريخ بالستية باتجاه السعودية انطلاقا من صعدة المحاذية للحدود مع المملكة، بحسب ما أعلن التحالف، آخرها مساء الأربعاء.

وقال مسؤولون عسكريون يمنيون الخميس إن التحالف دفع بمئات الجنود السعوديين والسودانيين خلال اليوميين الماضيين إلى جبهات القتال في صعدة بهدف تصعيد المعارك فيها.

وتتمركز قوات التحالف عند أطراف أربع مديريات في صعدة، وقد تقدمت خلال الاسابيع الماضية عدة كيلومترات نحو مراكز المديريات الاربع تحت غطاء جوي من طائرات التحالف، وفقا للمسؤولين العسكريين.

وكان رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر قال في وقت سابق من الاسبوع ان “تضييق الخناق” على الحوثيين الانقلابيين في معقلهم الرئيسي “بداية النهاية لمشروع ايران الطائفي الخطير عبر أدواتها الحوثية”.

وتابع إن العملية العسكرية في صعدة “تهدف إلى اجتثاث مشروع إيران ووأد حلمها في تكوين ميليشيا طائفية على غرار ما حدث في دول عربية”.

وبدأت السعودية على رأس التحالف العسكري عملياتها في اليمن في اذار/ مارس العام 2015 دعما للسلطة المعترف بها دوليا وفي مواجهة الحوثيين الشيعة الذين سيطروا على العاصمة ومناطق أخرى.

وفي الأشهر الماضية ضاعف الحوثيون هجماتهم الصاروخية على السعودية، بينها هجوم أطلقوا خلاله سبعة صواريخ على المملكة في آذار/ مارس في الذكرى الثالثة لبدء حملة التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية في هذا البلد.

وتقول السعودية إن الحوثيين اطلقوا أكثر من 100 صاروخ بالستي باتجاه المملكة منذ بدء الحملة العسكرية في 2015. وتتهم السعودية إيران بدعم الحوثيين بالسلاح والمواد والمكونات اللازمة لتصنيع الصواريخ، فيما تنفي طهران هذا الاتهام.

ومساء الاربعاء، أكّدت السعودية اعتراض صاروخ بالستي جديد أطلق من اليمن باتجاه منطقة جازان الجنوبية الحدودية، بعد إعلان المتمردين الحوثيين استهداف خزانات لشركة “ارامكو” النفطية في المنطقة.

وذكرت “ارامكو”، عملاقة النفط السعودي في حسابها على تويتر أن مرافقها في جازان “آمنة وتعمل بشكل طبيعي”، بعدما انتشر على الانترنت مقطع فيديو لحريق قال ناشروه إنه صور قرب خزانات تابعة للشركة.

وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العسكري العقيد الركن تركي المالكي إن قوات الدفاع الجوي السعودية رصدت عملية اطلاق الصاروخ من صعدة في شمال اليمن باتجاه جازان عند الساعة 21,31 ت غ بالتوقيت المحلي.

وجاء الإعلان عن اعتراض الصاروخ بعد يوم من مهاجمة الحوثيين اليمنيين ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر في عملية أسفرت عن “أضرار طفيفة”، وفقا للتحالف.

وقتل في النزاع اليمني منذ بداية الحملة السعودية نحو عشرة آلاف شخص بينهم مئات الاطفال. وتسببت الحرب أيضا بأزمة انسانية تعتبرها الأمم المتحدة من الأكبر في العالم.