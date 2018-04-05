ولي العهد السعودي يقوم بزيارة رسمية لفرنسا في 9 و10 أبريل

باريس: يقوم ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بزيارة رسمية إلى فرنسا في 9 و10 نيسان/ ابريل بهدف البحث في “شراكة استراتيجية فرنسية سعودية جديدة”، بحسب ما اعلنت الرئاسة الفرنسية الخميس.

وجاء في إعلان قصر الاليزيه “نأمل في حصول تعاون جديد يتمحور بشكل أقل على عقود آنية وبشكل أكبر على استثمارات للمستقبل، لا سيما في المجال الرقمي والطاقة المتجددة، مع قيام رؤية مشتركة”.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي سيبحثان الازمات الاقليمية والاستقرار في المنطقة ومكافحة الارهاب.

وسيزور ولي العهد السعودي محطة “ستاسيون اف” وهي حاضنة ضخمة لمشاريع الاعمال في جنوب فرنسا.

وأعلن الاليزيه أن الامير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة خاصة في فرنسا قبل ان يبدأ الاثنين زيارته الرسمية، من دون اعطاء مزيد من التفاصيل.

وسيولم الرئيس الفرنسي مساء الثلاثاء على شرف ضيفه، بحسب ما اعلنت الرئاسة الفرنسية.

وستبحث باريس والرياض في سبل تسليط الضوء على موقع الحِجر (مدائن صالح) المدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي والواقع في شمال غرب المملكة.

في المقابل، قال مصدر قريب من الوفد السعودي ان الامير محمد بن سلمان البالغ من العمر 32 عاما “سيقوم بزيارة رسمية الاثنين والثلاثاء ستتناول محادثاته فيها خصوصا شؤون الثقافة والسياحة والاستثمار والتكنولوجيا الحديثة”.

وكان الامير محمد بن سلمان التقى قبل اشهر ماكرون في مطار الرياض قبيل توجه الاخير الى ابوظبي على خلفية الازمة التي رافقت اعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من الرياض.

واستبعد الاليزيه ان يتخلل الزيارة توقيع عقود، وشدد في المقابل على “رؤية جديدة” للتعاون مع السعودية.

وردا على سؤال حول الزيارة المقتضبة للامير السعودي الى فرنسا بعد زيارة له الى الولايات المتحدة استمرت ثلاثة أسابيع، رحبّ الاليزيه بادراج فرنسا ضمن اولى الزيارات الخارجية لولي العهد السعودي.

وذكرت مصادر مواكبة للزيارة أن محادثات ولي العهد السعودي ستركز على الشؤون الثقافية والاستثمارات والحرب في اليمن. (أ ف ب)