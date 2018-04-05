استشهاد 15 طفلًا فلسطينيًا واعتقال 1467 العام الماضي

رام الله: ذكر الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، في بيان، الخميس، أن 15 طفلًا فلسطينيًا استشهدوا، واعتقل 1467 آخرون في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2017، في حين تم توثيق استشهاد 6 أطفال في شهري يناير/ كانون ثاني، وفبراير/ شباط للعام 2018.

وأشار البيان الذي صدر بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف 5 أبريل/ نيسان من كل عام، ووصلت الأناضول نسخة عنه، إلى أن أعمار الأطفال الشهداء عام 2017، تتراوح ما بين 9-17 عامًا.

واستند جهاز الإحصاء، في تقريره حول عدد المعتقلين من الأطفال في السجون الإسرائيلية، إلى البيانات الصادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التي أشارت لاعتقال 6.742 فلسطينيًا بالضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام الماضي، كان من بينهم 1.467 طفلاً، أي ما نسبته 21.8% من مجموع المعتقلين.

وأشار إلى أن نحو 350 طفلاً ما زالوا رهن الاعتقال، محرومين من طفولتهم، بما فيه مواصلة دراستهم، علاوة على تعرضهم للانتهاكات أثناء الاعتقال، بحسب البيان.

ويوافق، اليوم الخميس، “يوم الطفل الفلسطيني” وهو يوم تحتفل به فلسطين بتاريخ 5 أبريل/ نيسان من كل عام للتذكير بحقوق الأطفال الفلسطينيين.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6500 فلسطيني، حسب إحصائيات رسمية فلسطينية.(الأناضول)

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