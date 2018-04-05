حملة تدعو جنود الاحتلال إلى رفض إطلاق النار على فلسطينيين عزّل

القدس: دعت حملة لمنظمة حقوقيةإسرائيلية الخميس الجنود الإسرائيليين الى رفض إطلاق النار على فلسطينيين عزّل، وسط تصاعد التوتر قبيل تظاهرات جديدة عند الحدود مع قطاع غزة.

ودفعت الحملة التي ينظمها مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الإنسان في الاراضي المحتلة “بتسليم” وتتضمن اعلانات في صحف إسرائيلية وزير الأمن العام الإسرائيلي إلى اعتبار دعوة المنظمة تحريضا على العصيان والطلب من المدعي العام النظر في ما اذا يتجوب اخضاعها للتحقيق.

وتأتي الدعوات في اعقاب تظاهرة حاشدة الجمعة الماضي عند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل تخللتها اشتباكات

مع القوات الإسرائيلية وأدت الى استشهاد 17 فلسطينيا. ومن المتوقع حصول تظاهرات جديدة الجمعة.

وتتضمن حملة منظمة “بتسيلم” اعلانات يرد فيها “عفوا ايها القائد، لا يمكنني إطلاق النار”.

وتقول اعلانات المنظمة المدافعة عن حقوق الفلسطينيين “ايها الجندي، قواعد الاشتباك التي يمكن ان تؤدي الى وفاة مدنيين لا يشكلون تهديدا للأرواح البشرية، مخالفة للقانون”.

وكانت اسرائيل توعدت بوقف محاولات تخريب السياج الحدودي الشديد التحصين عند الحدود مع غزة ومنع التسلل باستخدام الرصاص الحي إذا اقتضى الامر.

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان مجددا الثلاثاء فلسطينيي قطاع غزة مؤكدا ان اقترابهم من الحدود مع إسرائيل “سيعرض حياتهم للخطر”.

والخميس قال وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد اردان لإذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي انه طلب من المدعي العام النظر في ما اذا كان يجب التحقيق مع منظمة بتسيلم بسبب “التحريض على العصيان”.

وقال إ على انه عمل إرهابي”.

وتعرضت إسرائيل لانتقادات من قبل منظمات حقوقية على خلفية استخدام جنودها الرصاص الحي الاسبوع الماضي، فيما دعا الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الى اجراء تحقيق مستقل.

ودافعت إسرائيل عن سلوك جنودها عندما أطلقوا النار الجمعة الماضي على فلسطينيين ابتعدوا عن تحرك احتجاجي رئيسي بمشاركة عشرات الالاف واقتربوا من السياج المحصن الذي يفصل قطاع غزة.

واكد جيش الاحتلال الإسرائيلي انه اضطر الى إطلاق النار على متظاهرين كانوا يرشقون جنوده بالحجارة وقنابل المولوتوف ويلقون الاطارات المشتعلة، مضيفا ان بعضهم حاول اختراق الحدود ودخول الاراضي الإسرائيلية. وقال ايضا إنه جرت محاولة لإطلاق النار على الجنود على الحدود.

وتتهم إسرائيل حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة باستخدام المتظاهرين للتغطية على القيام بأعمال عنف.

في المقابل يقول الفلسطينيون ان المتظاهرين تعرضوا لإطلاق نار على الرغم من انهم لم يكونوا يشكلون تهديدا للجنود.وكالات).