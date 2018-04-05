عشاء “هوليوودي” لمردوخ على شرف بن سلمان..نبيذ خاص وسؤال عن الإخوان المسلمين!

لندن ـ “القدس العربي”:

كشف موقع مجلة “ذا ھولیوود ریبورتر” أن أمبراطور الإعلام والسينما الملیاردیر روبرت میردوخ أقام حفل عشاء على شرف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في فندق “بیل إیر” الفاخر في لوس أنجيلوس، حضره نحو 20 شخصا من نجوم هوليوود وأبرز الأسماء في عالم الإنتاج السينمائي والترفيه.

وبحسب مصادر المجلة الأمریكیة، فإن “كوكتالاً” من المشروبات كان متوفراً في الحفل، من بينها نبيذ من حقل مردوخ الخاص.

وذكرت أن الحفل أقامه مردوخ، البالغ من العمر 87 عاما، بعد تعافيه من إصابة خطیرة في الظھر، وكان مرفوقا بزوجته جيري هول.

وبرغم أن المجلة ذكرت أن الحفل لم يكن سياسيا، إلا أن بن سلمان تحدث قبل العشاء ” عن أھمیة العلاقات الأمریكیة ـ السعودیة، وعن الإصلاحات، التي تشهدها السعودیة، ومخاطر التطرف في الشرق الأوسط”.

وأكدت أن جلسة أسئلة وأجوبة قصیرة، نظمت بعد ذلك وأن مردوخ طرح سؤالا حول الإخوان المسلمين!.

وبحسب المجلة فإن الحفل حضره الرئیس التنفیذي لشركة “دیزني”، بوب إیغر، ورئیس شركة “یونیفرسال” للإنتاج السینمائي، جیف شیل، ومدیر قناة “فوكس″، بیتر راس، إلى جانب الممثلین الأمریكیین مورغان فریمان، ومایكل دوغلاس، ونجم المصارعة الحرة، دواین جونسون، الشھیر بـ”ذا روك”.

كما حضر الحفل جایمس كامیرون مخرج فیلم “تیتانیك” الشھیر، وستیفن سبیلبرغ، مخرج فیلم “جوراسیك بارك”، وريدلي سكوت.

وأشارت أن مرافقي بن سلمان كانوا يأخذون صور سلفي مع النجوم الحاضرين.

وذكرت أن بن سلمان حجز في زيارته للوس أنجيلوس، 258 غرفة في فندق “فور سيزنز″ الفاخر في بيفرلي هيلز، من بينها 100 غرفة بجناح خاص.