بايرن يستعد لحسم لقب البوندسليغا وصراع على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية

برلين: بإمكان بايرن ميونخ أن يتوج بلقبه السادس على التوالي في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بعد غد السبت في حال فوزه على أوجسبورج في المباراة التي ستجمعهما بالجولة التاسعة والعشرين من المسابقة.

وكان بإمكان بايرن ميونخ أن يتوج باللقب في الجولتين الماضيتين معتمدا على تعثر منافسيه، ولكن هذا لم يحدث.

ويدرك بايرن ميونخ، حامل الرقم القياسي من حيث عدد الفوز بلقب الدوري، أن الفوز على أوجسبورج سيمنحه تقدما على أقرب منافسيه لا يمكن الوصول إليه مع تبقي خمس جولات بعد مباراة هذه الجولة.

وسوف يكون لقب الفوز بالدوري الألماني هو الرابع ليوب هاينكس 72/ عاما/ كمدرب، الذي فاز أيضا بأربعة ألقاب للدوري كلاعب مع بوروسيا مونشنجلادباخ.

ويأمل الفرنسي فرانك ريبيري، جناح الفريق، أن يضيف لقائمة ألقابه، لقب الدوري الثامن له مع النادي في عيد ميلاده الخامس والثلاثين.

واكتسح بايرن ميونخ فريق بوروسيا دورتموند 6 / صفر يوم السبت الماضي كما أن الروح المعنوية للفريق مرتفعة للغاية بعد الفوز على مضيفه إشبيلية الإسباني 2 / 1 في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، علما بأن مباراة الإياب ستقام يوم الأربعاء المقبل بملعب أليانز أرينا.

ويمكن أن يتصور عشاق بايرن ميونخ أن يتوج الفريق بلقب الدوري بتعادل أو حتى هزيمة إذا فشل شالكه في الفوز على هامبورج، ولكن ماتس هوميلز قال أن الانتصار سيكون أفضل طريق للتويج باللقب.

وقال:”إذا تعادل أو خسر شالكه سيكون أمرا جيدا لنا، ولكن بالطبع، نريد أن نفوز يوم السبت لنحافظ على تناغمنا وأن نظهر مرة أخرة جودتنا في الملعب”.

ويرغب أوجسبورج في الحصول على نقاط المباراة كاملة لتفادي التراجع نحو المراكز المهددة بالهبوط، وسيخوضون المباراة بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية تسعد الجماهير عقب الخسارة في ثلاث مباريات متتالية على أرضهم.

وقال ميكايل جريجوريتش لاعب خط الوسط بالفريق:” نريد نكون عدوانين للغاية وأن نلعب بطريقتنا بشكل ممتاز طوال الـ 90 دقيقة، لأن بايرن سيعاقبنا بشكل فوري على أي خطأ نرتكبه”.

وأضاف:” نريد أن يكون يوما جيدا، وبايرن ميونخ يريده أني يكون يوما سيئا علينا، ولكن كل مباراة تبدأ يكون بايرن ميونخ هو المرشح الأبرز للفوز بها. هدفنا إيقاف مسلسل انتصارات بايرن، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق هذا”.

وسيكون شالكه، صاحب المركز الثاني والذي يتخلف عن بايرن ميونخ بفارق 17 نقطة، على موعد مع مباراة قوية عندما يواجه مضيفه هامبورج، حيث يسعى الفريق لتعزيز موقعه في مركز الوصيف للعب في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

فوز آخر لشالكه، الذي يحتل المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الثالث بوروسيا دورتموند، يعني أن الفريق سيحطم رقمه القياسي بتحقيق انتصاره السابع على التوالي-كما يمكنهم أيضا أن يعادلا الرقم القياسي السابق للفريق من حيث عدم تلقيه الأهداف للمباراة السادسة على التوالي.

ويريد دورتموند تعويض خسارته الكبيرة أمام بايرن ميونخ عندما يستضيف فريق شتوتجارت يوم الأحد.

وتفصل ست نقاط فقط أصحاب المراكز من الثالث إلى السابع في سباق حجز المقاعد المؤهلة للعب في أوروبا- مع ترجيح مشاركة صاحب المركز السابع في الدوري الأوروبي.

في مباراتين مصيريتين، يستضيف فريق لايبزج، صاحب المركز الرابع، باير ليفركوزن، صاحب المركز الخامس يوم الاثنين، بينما يلعب آينتراخت فرانكفورت، صاحب المركز السادس، مع ضيفه هوفنهايم، صاحب المركز السابع، يوم الأحد.

ويأمل فريق فرانكفورت أن يواصل عروضه القوية على أرضه، حيث فاز بخمس مباريات وتعادل في مباراتين، في آخر سبع مباريات استضافها ملعب الفريق، لاسيما وأنه ينافس على أقل تقدير للعب في الدوري الأوربي في الموسم إذا فشل في انهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة للعب بدوري أبطال أوروبا.

وقال كيفين برينس بواتينج لاعب وسط الفريق :”لدينا مباراة كبيرة أمام هوفنهايم، الذي يتخلف عن مركز فريقنا بثلاث نقاط وهم يريدون أن يتفوقوا علينا في الترتيب، نواصل تدريباتنا لمنع هذا من الحدوث”.

وتنطلق منافسات هذه الجولة غدا الجمعة حيث يلعب هانوفر مع ضيفه فيردر بريمن في مباراة يسعى خلالها الفريقان من الابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط.

وحقق بريمن، الذي يتفوق على هانوفر بفارق أربع نقاط، ثالث أفضل نتائج منذ بداية هذا العام بعد بايرن ميونخ وشالكه، وكمكافأة لهذا التحسن حصل المدرب كوفيلدت خلال هذا الأسبوع على تمديد لتعاقده مع النادي لمدة ثلاثة سنوات.

وتشهد معركة البقاء مواجهة من العيار الثقيل حيث يلعب كولون، صاحب المركز الثاني من القاع، مع ماينز، الذي يملك أفضلية على كولون بفارق ست نقاط، والتي يمكن أن تقل هذه الأفضلية للنصف في حال خسارته.

في نفس الوقت، يحل فولفسبورج، الذي يملك نفس عدد نقاط ماينز، ضيفا على فرايبورج، الذي يحتل المركز الرابع عشر بفارق أربع نقاط عن فولفسبورج.(د ب أ).