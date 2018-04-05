تمويلات القذافي تصل أوكرانيا

لندن-”القدس العربي”:

أعلن النائب في البرلمان الأوكراني فلاديمير أرييف، إن السلطات الأوكرانية بدأت التحقيق في معلومات عن أموال تلقتها رئيسة الوزراء السابقة تيموشينكو من ليبيا.

وقال أرييف على صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” إن السلطات الأوكرانية المتمثلة بمكتب مكافحة الفساد بدأت التحقيق في معلومات عن تمويل الرئيس الليبي معمر القذافي لحملة يوليا تيموشينكو الانتخابية في عام 2010.

ووفق المعلومات الجاري التحقيق بشأنها فإن تيموشينكو ربما تلقت مبلغ 4 ملايين يورو من معمر القذافي.