“ذا روك” يحتفي بـ”ليلة تاريخية بالتيكيلا”مع بـن سلمان في هوليوود  

لندن ـ “القدس العربي”:

وصف المنتج والممثل، ونجم المصارعة الحرة الأمريكي دواین جونسون، الشھیر بـ”ذا روك” لقاءه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان بـ”ليلة تاريخية”.

و التقى “ذا روك” ببن سلمان في حفل العشاء، الذي نظمه أمبراطور الإعلام والسينما الملیاردیر روبرت مردوخ على شرف ولي العهد السعودي في فندق “بیل إیر” الفاخر في لوس أنجيلوس، بحضور نجوم آخرين من هولييوود.

وكتب “ذا روك” على حسابه على “انستغرام” أنه “كان سعيدا لحضور العشاء الخاص مع بن سلمان و “محيطه المتميز″، كما وصفه.

وقال “ان التجربة كانت مدهشة”، وأنه من حسن الحظ انه جلب معه شرابه من “التيكيلا”!.