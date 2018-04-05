انطلاق “مسرح السعودية” بمسرحيّتَيْ “دنيا الألعاب” و”ممنوع دخول السيدات”

الرياض – “القدس العربي”

انطلق”مسرح السعودية” بمبادرة ودعم من “مجموعة أم بي سي”، ليُدشِّن باكورة أعماله بمسرحيّتَيْ “دنيا الألعاب” و”ممنوع دخول السيدات”، وذلك بإشراف “وزارة الثقافة والإعلام السعودية” و”الهيئة العامة للثقافة”، وضمن إحدى مبادرات “مجلس مبادرات شباب مكة”.

وأُعلن عن “إطلاق المسرح السعودي” ومبادراته الحالية والقادمة خلال مؤتمرٍ صحفي دعت إليه “مجموعة “أم بي سي” بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، في قاعة حسن عباس الشربتلي – “مسرح النادي الثقافي الأدبي”.

من جهته، أكد المدير العام للإنتاجات الخليجية في “مجموعة أم بي سي” أحمد العسّاف على أهمية الدعم الذي وفّرته “وزارة الثقافة والإعلام” في المملكة، و”الهيئة العامة للثقافة” لانجاح هذه المبادرة، كما توجّه بشكرٍ خاص إلى “مجلس مبادرات شباب مكة” لتقديمه الخدمات اللوجستية وغيرها من وسائل الدعم، مُشيداً في الوقت نفسه بالجهود الإنتاجية الضخمة من ِقبل كل من شركة “رايتكس برودكشن” وشركة “سيدرز آرت”.

واعتبر العسّاف في معرض إجابته على بعض الأسئلة الصحفية، أن المسرح هو أحد أبرز أعمدة البُنية الثقافية في أي مجتمع متحضّر، فهو على حد وصفه “الوعاء الذي تُطهَى فيه الأنماط الثقافية والفنية الأخرى”. وأشاد العسّاف بأهمية “نقل تجربة “مسرح مصر” التي تُقدّم على “قناة MBC” مصر بإشراف الفنان-النجم أشرف عبد الباقي إلى المملكة، للإستفادة من نجاحها، وبالتالي تبنّي قدرتها على تطوير المواهب السعودية الشابة وصقلها وتحويل بعضها تدريجياً إلى نجوم مسرح وتلفزيون”، لافتاً إلى أن عدداً من الممثلين الشباب الذين بدؤوا مسيرتهم مع “مسرح مصر” باتوا اليوم نجوم صف أول في قطاع الدراما والكوميديا والمسرح، مؤكّداً أن هذا هو تماماً ما تهدف إليه مبادرة “مسرح السعودية”.

وختم العسّاف: “نهدف من هذه المبادرة إلى صناعة نجوم شباب سعوديين واعدين ومبدعين وإيجاد دور بنّاء لهم في مُستقبل المسرح وكذلك التلفزيون خلال المرحلة القادمة.” ومن المُنتظر أن تبدأ MBC بعرض مسرحيات “مسرح السعودية” قريباً على شاشاتها وكذلك عبر منابرها الإلكترونية، ومنها بالطبع خدمة “شاهد.نت”.

بدوره، وصف رئيس مجلس إدارة شركة “سيدرز أرت” المُنتج صادق الصبّاح إطلاق مبادرة “مسرح السعوديّة” بـ”الخطوة العظيمة التي وضعت حجر الأساس لرحلة ثقافيّة ترفيهيّة إنطلقت لدعم الشباب السعودي من خلال صقل مواهبهم وتوفير بيئة حاضنة لأحلامهم”. وتابع الصباح: “إن نقل تجربة “مسرح مصر” الناجحة إلى المملكة هو بمثابة إنجاز، إذ سيُسهم في طرح قضايا المُجتمع بقالب جذّاب للمُشاهد. وأوضح الصباح أن هذه الخطوة هي من ضمن خطط شركة “سيدرز أرت” التي تهدف إلى مُشاركة خبرتها في مجال الصناعة الثقافيّة التي تعود لأكثر من خمسة وستّين عاماً في مجال الإنتاج المسرحيّ والتلفزيونيّ والسينمائيّ”. كما شكر الصباح الجهات الرسمية والحكومية التي دعمت هذه الفكرة إلى أن تحولت الى مشروع ملموس، وأشاد بـ “مجموعة MBC” لتبنيها للمشروع، ومساهمتها في ولادته.

كما شكر الرئيس التنفيذي لشركه “رايتكس برودكشن” عدنان كيال “مجلس مبادرات شباب منطقة مكة” والقائمين عليه لتبنّيهم إطلاق مبادرة “مسرح السعودية” التي تهدف إلى “توفير بيئة ترفيهية وثقافية جاذبة لمجتمع المنطقة، وإبراز مواهب الشباب والشابات السعوديين وقدراتهم وتنميتها وتطويرها. وأضاف كيال: “من أهداف المبادرة المساهمة في خفض نسبة البطالة بين شباب منطقة مكة المكرمة عبر تجربة مهنية جديدة ترضي شغف عينة مجتمعية مرتبطة بالمجال الفني، بالإضافة إلى توطين تجربة المسرح من خلال صناعة وإبراز المواهب الوطنية في كل تخصصات المسرح، وتعزيز المحتوى الفني السعودي على المستوى المسرحي واحتواء الطاقات الشبابية بالمنطقة.” وتقدّم كيال بالشكر لمعالي وزير الثقافة والاعلام عوّاد العواد على دعم وزارته وتعاونهم المستمر لزرع مستقبل المسارح السعودية، كما شكر شركة “سيدرز ارت” ممثلة في الأستاذ صادق الصباح منتج “مسرح مصر” على الشراكة ونقل التجربة للمملكة، مؤكّداً أن الفنان-النجم أشرف عبد الباقي بذل كل ما في وسعه لإنجاح هذه التجربة.” وختم كيال بشكر “مجموعة MBC” على ما وصفه بـ “إيمانها بالمشروع ونقلها “مسرح السعودية” لمشاهديها عربياً، الأمر الذي سيسهم في اكتمال عناصر نجاح المبادرة على المستويين المحلي والعربي”.