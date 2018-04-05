الشائعات تطارد كاظم الساهر وعارضة الأزياء سالي (فيديو)

لندن – “القدس العربي”

تطارد الشائعات الفنان كاظم الساهر بعدما نشرت إحدى العارضات وتدعى سالي مقطع فيديو لها وهي ترقص معه، وذلك بعد أن صور الفنان كاظم الساهر حلقة لصالح برنامج “كاربول كاراوك” على قناة “دبي”، حيث استعيد فيديو كليب “قولي أحبّك” الذي صوره منذ أكثر من 20 عاماً واستعين فيه بعشرين عارضة ارتدين فساتين الزفاف ورقصن برفقة الساهر.

كما شكرت سالي الساهر لأنه اختارها هي ليرقص معها في المشهد لتنتشر الأخبار عن خلاف بينه وبين خطيبته سارة وغضبها منه وسفرها إلى فرنسا. في حين أن إحدى الصفحات في “انستغرام” نشرت الفيديو وذكرت أنّ الساهر يتواصل مع سالي، لتقوم الأخيرة بالتعليق، شاكرة الصفحة بطريقة أثارت الاستغراب وكأنها تؤكد الخبر بدلاً من نفيه حيث كتبت: “سعيدة بالتصوير مع القيصر، فنان راقٍ وشكراً على الفيديو الحلو وطريقة النشر”.

تعليق العارضة أثار كثيراً من علامات الاستغراب وكأنها بذلك تؤكد أن الساهر فعلاً يتواصل معها كما ذكرت الصفحة.