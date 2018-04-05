“صرصور” و “سارق” و”جبان” … جريدة لبنانية تهاجم وزير الخارجية جبران باسيل

لندن – ” القدس العربي”: شنت جريدة الديار الللبنانية، التي يرأس تحريرها الصحافي، شارل أيوب، هجوماً عنيفاً، على وزير الخارجية، ورئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل.

والهجوم جاء بعد أن وجه موقع التيار الوطني الحر انتقادات لأيوب.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم “موقع التيار هو جبران باسيل وعندما نقول جبران باسيل نقول قلة الاخلاق نقول الانسان بلا شرف وبلا مبادئ ونقول الانسان الواطي ونقول الانسان الدنيء فهو الذي طلب من كلب مسعور عنده ان يكتب مقال يشتم فيه شارل أيوب”.

وتابعت : “أنت يا جبران باسيل سارق. أنت يا جبران باسيل زاحف لجمع الدولارات. أنت يا جبران باسيل أكبر جبان ومعروف كيف بكيت أمام شرطي عادي في 7 آب”.

وزادت: “لا تقترب من شارل أيوب يا جبران باسيل فالنار تحرقك لأن شارل أيوب شجاع ولا يخاف النار وأما انت صرصور تختبأ تحت اخر نقطة في الخزانة أو تحت الطاولة”.

وواصلت : “اذا كان من جامعة تريد ان تدرس كيف يكون الرجل رخيص، جبان، نذل، حقير، واطي، بلا اخلاق، بلا مبادئ، سارق فإنه يجب أخذ جبران باسيل إلى أهم جامعة في العالم ووضعه على اللوح وتدريس أهم دكاترة علم النفس ما معنى أرخص رجل في العالم وحتما الجواب جبران باسيل”.