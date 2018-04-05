كل ما تريدون معرفته حول كيفية استخدام قلم Apple Pencil مع كافة أجهزة ابل

لندن – “القدس العربي”

أصدرت شركة ابل مؤخراً قلمها Apple Pencil مع جهازها الآيباد الجديد بحجم 9.7 بوصات.

ويتيح القلم لحامل الجهاز أن يرسم ويخطط بحساسية ضغط كاملة على جهاز آيباد الخاص بك، إلى جانب التحكم في الإمالة والتظليل الجانبي ناهيك عن راحة اليد. ويُعد Apple Pencil أداة ذكية للتعبير اليدوي والكتابة، مما يتيح لك تدوين الملاحظات بأحجام صغيرة للغاية دون انحراف الخطوط.

ولتحقيق أقصى استفادة من Apple Pencil يجب عليك معرفة كيفية استخدامه، وفي ما يلي بعض النصائح للاستفادة من القلم، سواءً كنت فنانًا مبتدئًا أو ​​مدوّنًا أو محترفًا كليًا.

كيفية إقران Apple Pencil مع جهاز آيباد

- تأكد من تشغيل جهاز آيباد الذي تريد استخدامه وإلغاء قفله

- قم بتوصيل قلمك مع الآيباد

- عندما يظهر طلب الاقتران بالبلوتوث، انقر فوق اقتران.

يمكنك من خلال هذه الخطوات استخدام قلم آبل الخاص بك مع جهاز الآيباد، وإذا كنت ترغب في نقل القلم الخاص بك إلى جهاز آيباد مختلف، فما عليك سوى اتباع الخطوات المذكورة أعلاه.

تجدر الإشارة انه لا يتعين عليك الاشتراك في قائمة خاصة أو عملية إقران معقدة لكل تطبيق لاستخدام قلم آبل، فبمجرد إقرانه بجهاز الآيباد، فأنت جاهز للرسم أو الكتابة أو التخطيط أو التنقل في التطبيق الذي تختاره، حيث أن القلم حساس للضغط والميل تمامًا، كما يمكنك الضغط بقوة ضد الشاشة للحصول على خط أكثر سمكًا، أو إمالة قلمك ضد الشاشة تقريبًا لتحصل على الظل في الرسم أو عند رسم الخط العربي.

كيفية التحقق من مستوى البطارية في Apple Pencil

على عكس التقنيات الآخرى، لا يحتوي قلم آبل على مؤشر الشحن المادي أو مصباح LED على جسمه الاسطواني، بدلاً من ذلك يمكنك التحقق من عمر البطارية الحالي على جهاز الآيباد المقترن به حاليًا. ولمعرفة كيفية التأكد من عمر البطاربة قم بالخطوات التالية:

- اسحب لأسفل من أعلى حافة الآيباد لتستدعي مركز الإشعارات.

- مرر سريعا لليمين لمشاهدة شاشة التطبيقات المصغّرة.

- قم بعرض قسم البطاريات.

إذا لم ترَ قسم البطاريات، فقد تحتاج أولاً إلى النقر فوق زر تحرير الموجود في الجزء السفلي من منطقة الأدوات ومن ثم الضغط على زر “Plus” الأخضر بجوار البطاريات لإضافته كأداة نشطة.

كيفية شحن Apple Pencil مع جهاز آيباد برو

- قم بإزالة الغطاء من القلم الخاص بك، وإذا كنت قلقًا بشأن فقدان الغطاء أثناء عملية الشحن، فيمكنك ربطه مغناطيسيًا بجهاز الآيباد إلى جانب زر الهوم.

- قم بتوصيل القلم بجهاز الآيباد.

توفر تقنية الشحن السريع من Apple Pencil للمستخدمين ما يصل إلى 30 دقيقة من الاستخدام بعد شحن لمدة 15 ثانية، ولكننا نوصي بشكل عام بتوصيل قلمك من 5 إلى 10 دقائق على الأقل، خاصة إذا كان أقل من 20 في المئة.

كيفية إلغاء إقتران Apple Pencil الخاص بك من جهاز الآيباد

- سيقوم قلم آبل تلقائيًا بإلغاء الإقتران مع جهاز الآيباد الخاص بك إذا قمت بإقرانه بجهاز آيباد مختلف، ويمكنك أيضًا عدم الإقران يدويًا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

- قم بتشغيل تطبيق الإعدادات من الشاشة الرئيسية لجهاز الآيباد.

- انقر فوق البلوتوث.

- اضغط على زر المعلومات الموجود على يمين قلم أبل تحت أجهزتي.

- اضغط على نسيان