ابنة جاسوس روسي سابق تقول إنها وأبيها يتعافيان بعد هجوم بغاز أعصاب

موسكو –لندن : قال التلفزيون الروسي الرسمي ووكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الخميس إن يوليا سكريبال التي تعرضت مع والدها الجاسوس الروسي السابق سيرجي للتسميم في بريطانيا تحدثت هاتفيا مع ابنة عمها في روسيا وقالت إنهما يتعافيان وإنها تتوقع مغادرة المستشفى قريبا.

وأورد التلفزيون الرسمي الليلة الماضية نبأ المحادثة وقال إنه تسلم تسجيلا بالمحادثة من فيكتوريا سكريبال ابنة عم يوليا، لكنه لا يستطيع الجزم بمصداقية التسجيل.

وتتهم بريطانيا روسيا بتنفيذ الهجوم بغاز للأعصاب وهو ما تنفيه موسكو.

وكان سكريبال وابنته في حالة حرجة بعد الهجوم. لكن في 29 مارس /آذار قال المستشفى الذي يرقدان به إن يوليا بدأت في التحسن. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن مصادر قولها إن يوليا “مدركة لما حولها وتتحدث”.

وقال التلفزيون الرسمي وإنترفاكس إن التسجيل يزعم أن يوليا تحدثت هاتفيا مساء أمس الأربعاء مع فيكتوريا وقالت لها “كل شيء على ما يرام. كل شيء قابل للإصلاح… كلانا يتحسن وعلى قيد الحياة”.

ولدى سؤالها عن حالة أبيها قالت يوليا وفقا للتسجيل “كل شيء على ما يرام. يأخذ قسطا من الراحة الآن. هو نائم. صحتنا جيدة ولا نشكو من أي مشكلة… سأخرج”

وقالت ابنة شقيق سيرجي سكريبال، الجاسوس الروسي السابق الذي تعرض للتسميم مع ابنته يوليا في بريطانيا، إنها تخطط للسفر إلى انكلترا لمحاولة إعادة يوليا لروسيا.

وقالت فيكتوريا سكريبال ابنة شقيقه للتلفزيون الرسمي مساء أمس الأربعاء إنها قدمت طلبا للحصول على تأشيرة لدخول بريطانيا، لكنها ليست متأكدة مما إذا كانت السلطات البريطانية ستسمح لها برؤية ابنة عمها يوليا أو عمها سيرجي اللذين جرى تسميمها في هجوم بغاز أعصاب في سالزبري يوم الرابع من مارس آذار.

وأضافت أن يوليا كانت بعيدة دوما عن السياسة وأن “الأمر أكثر تعقيدا بكثير بالنسبة لسيرجي”. (وكالات).