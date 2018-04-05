صلاح يُنافس رونالدو على الجائزة الحائرة بينهما

لندن-”القدس العربي”:

عاد محمد صلاح لمضايقة أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو، على إحدى جوائزه المُفضلة التي يمنحها الاتحاد الأوروبي “يويفا” للاعب الأفضل في كل جولة من جولات دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد مساهمته في الفوز العريض الذي حققه ليفربول على حساب مانشستر سيتي في ذهاب الدور ربع النهائي بثلاثية نظيفة.

وأعلن موقع اليويفا الرسمي، دخول الفرعون ضمن الرباعي المُرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في جولة ذهاب الدور ربع النهائي، رفقة المُرشح الدائم كريستيانو رونالدو، ومعهما صانع ألعاب بايرن ميونخ خاميس رودريغيز والمدافع الكاتلوني الثائر جيرار بيكيه.

وبالنسبة لهداف البريميرليغ، الذي فاز بهذه الجائزة مرتين هذا الموسم في الجولتين الأولى والثالثة، فجاء ترشيحه بفضل تأثيره الكبير على نتيجة قمة الأربعاء بتسجيل هدف وصناعة آخر للسنغالي ساديو ماني، أما صاروخ ماديرا، فبعثر الأسطورة جيجي بوفون مرتين في قمة الريال واليوفي التي حسمها حامل اللقب خارج قواعده بثلاثية نكراء.

وشهدت موقعة “آليانز ستاديوم” الهدف الخارق الذي سجله قائد البرتغالي بضربة مقصية مزدوجة، وقدمه على ارتفاع أكثر من مترين من الأرض، لذا سيكون من الصعب جدًا على صلاح أو خاميس أو بيكيه، وقف احتكار رونالدو للجائزة، التي يقبض عليها بيد من حديد منذ الجولة الخامسة لدوري المجموعات (فاز بها 4 مرات).

مع ذلك، ستحسم أصوات الجماهير هوية الفائز من خلال التصويت في استفتاء على موقع اليويفا الرسمي، وبعد 24 ساعة من الآن، سيتم غلق التصويت والإعلان عن اسم لاعب الجولة.