كم تقاضى نيكولا ساركوزي مقابل حضوراجتماعات مجموعة ” آكور” للفنادق؟   

باريس- ” القدس العربي”- آدم جابر

حسب مجلة ’’لكسبرس’’ الفرنسية، فإن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الذي يواجه عدة مشاكل قانونية، تقاضى العام الماضي مبلغ 86.355 يورو، مقابل حضوره لعدد قليل من الاجتماعات، بصفته مديرا في مجموعة الفنادق الشهيرة أكور ’’ AccorHotels’’.

ساركوزي، الذي تلاحقه حاليا عدة قضايا، تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وتمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007، كان قد انضم إلى مجلس إدارة سلسلة ’’ AccorHotels’’ في فبراير/ شباط عام 2017، كرئيس للجنة الاستراتيجية الدولية لهذه المجموعة، التي يعد رئيسها سبستيان بازين صديقا شخصيا لساركوزي منذ فترة طويلة.

لكن السؤال الذي يطرحه الرأي العام الفرنسي، هو هل استحق ساركوزي هذا المبلغ؟ . الجواب نعم، إذ يجب التوضيح أولا أن المبلغ الذي تلقاه الرئيس الأسبق، لا يعتبر راتبا، وإنما حصل عليه مقابل حضوره اجتماعات مجلس إدارة مجموعة آكور والتي تكون دورية.

فوفقا لأسبوعية ’’لكسبرس’’ ، فإن شركات ’’الكاك40’’، وهي مجموعة تضم أكبر أربعين شركة فرنسية، بمن فيها مجموعة AccorHotels، وزعت على مديريها و أعضاء مجلس الرّقابة في هذه الشركات، مبلغ 87،780 يورو في المتوسط في عام 2016، مقابل 65257 يورو في عام 2012. غير أن الحصول على هذا المبلغ مرهون بحضور هؤلاء المدراء جميع الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة، الأمر الذي ينطبق تقريبا على نيكولا ساركوزي الذي حضر 14 اجتماعا في عام 2017، أي بمعدل حضور وصل إلى 93 %، حسب ما أكدت الأسبوعية الفرنسية.

ومع ذلك، تظل هذه المكافآت أعلى بكثير من تلك التي تحصلُ عليها شخصيات عامة أخرى. فمثلا حصل هوبير فيدرين، وزير الخارجية الفرنسية الأسبق، على مبلغ 56،875 يورو بصفته مسؤولا في مجموعة LVMH.، التي تعد أكبر شركة في العالم للملابس الفاخرة ، وتضم مجموعة من ماركات الموضة العالمية في مقدمتها ’’لوي فيتون’’. من جانبها، تَحصلُ السيدة الأولى السابقة برناديت شيراك على مبلغ (15،000 يورو)، وهي أيضا مديرة في نفس المجموعة.