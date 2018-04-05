جمعيات تونسية تدعو إلى حماية مسار العدالة الانتقالية  

تونس: دعا “التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار”، كل الفاعلين السياسيين والسلطات التونسية وكل المنظمات الوطنية “لتحكيم العقل والحفاظ على مسار العدالة الانتقالية والالتفاف حوله”.

جاءت الدعوة على لسان حسين بوشيبة رئيس جمعية الكرامة (مستقلّة) والعضو المؤسس بالتحالف في تصريحه على هامش ندوة صحافية بعنوان “نسف العدالة الانتقالية تهديد للمسار الديمقراطي” انعقدت، اليوم الخميس، بالعاصمة تونس.

وقال بوشيبة إنّ “الشارع سيكون الحاسم في الدفاع عن مسار العدالة وأنّه سيتمّ تنفيذ تحركات من أجل الضغط على الدولة لضرورة استكمال مسار العدالة الانتقالية وعدم نسفه بكل الطرق القانونية والسلمية”.

كما دعا محسن المغيري رئيس جمعية إنصاف قدماء العسكريين والعضو المؤسس بالتحالف، إلى “رصّ الصفوف وتوحيد الجهود بعيدًا عن الانتماءات السياسية لاستكمال مسار العدالة الانتقالية وتهيئة المجتمع المدني والمنظمات الوطنية في استكمال المسار”.

وقال المغيري “وجهنا دعوات إلى كل ممثلي الكتل البرلمانية والأحزاب والمنظمات الوطنية كاتحاد الشغل (المنظمة الشغيلة) والرابطة التونسية لحقوق الإنسان (مستقلّة) وكذلك المنظمات الدولية من أجل الدفاع عن المسار”.

ويضم التحالف أكثر من 15 جمعية معنية بمسار العدالة الانتقالية وتمّ تركيزه بدعم من المركز الدولي للعدالة الانتقالية ويهدف إلى متابعة مسار العدالة خلال عمل هيئة الحقيقة والكرامة وما بعد عهدة الهيئة.

من جهتها أكّدت لمياء الفرجاني رئيسة جمعية شهداء الثورة (مستقلة) وعضو مؤسس بالتحالف أنّه على الفاعلين السياسيين ورئاسة الحكومة ومجلس النواب تحكيم العقل وأنّ وضع الدولة لا يحتمل مزيد التجاذبات السياسية خاصة في موضوع يهم عديد الملفات وشريحة كبرى من الضحايا، داعية إلى ضرورة تطبيق القانون في هذا الخصوص.

ولفتت الفرجاني إلى أنّ “قرار البرلمان القاضي برفض تمديد ولاية الهيئة ليس قانونيًا وأنه ليس من مهامه البت في مسألة التمديد باعتبار أنّ النص القانوني واضح وأنّ الفصل 18 من القانون العدالة الانتقالية يعطي صلاحية التمديد إلى مجلس الهيئة”.

و”هيئة الحقيقة والكرامة”، دستورية مستقلة، معنية بتنفيذ قانون العدالة الانتقالية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1956ـ1987)، وزين العابدين بن علي (1987ـ2011)، وفترة ما بعد ثورة 2011 وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2013.

وقررت الهيئة في شباط الماضي، تمديد عملها لغاية نهاية العام الجاري، ليصوت البرلمان في جلسة عامة الأسبوع ضدّ التمديد.(الأناضول).