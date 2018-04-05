“تويتر” يعلن تعليق مليون حساب منذ 2015 بسبب “الترويج للإرهاب”

واشنطن: أعلنت شبكة “تويتر” الخميس أنها علّقت منذ 2015 أكثر من مليون حساب بسبب “ترويجها للإرهاب”، مشيرة الى أن جهودها هذه بدأت بجعل منصة التواصل الاجتماعي “مكانا غير مرغوب” للدعوة الى العنف.

وفي تقريرها الأخير للشفافية، قالت “تويتر” إنها علّقت 274،460 حسابا بين تموز/يوليو وكانون الاول/ديسمبر 2017 بسبب ارتكابها “مخالفات مرتبطة بالترويج للإرهاب”، ما يرفع عدد الحسابات المعلّقة إلى أكثر من مليون حساب منذ العام 2015.

وقالت “تويتر” في بيان إن الرقم المعلن يمثّل انخفاضا بنسبة 8،4 بالمئة بالمقارنة مع عدد الحسابات التي علّقت في الفترة التي سبقت وهو ايضا ثاني انخفاض على التوالي.

وقال فريق السياسة العامة في تويتر “نستمر في رؤية التأثير الايجابي والكبير لسنوات من العمل الشاق لجعل موقعنا مكانا غير مرغوب للدعوة للإرهاب، ما أدى إلى تحول كبير في هذا النوع من الانشطة بعيدا عن تويتر”.

وواجهت “تويتر” ضغوطا كبيرة من الحكومات عبر العالم لتضييق الخناق على الجهاديين والمستخدمين الذين يروجون للعنف والاعتداءات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على منصة مفتوحة لحرية التعبير لملايين المستخدمين الآخرين.(أ ف ب).