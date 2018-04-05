المغرب: سنتخذ ما يلزم في الصحراء إذا لم تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها

الرباط: حمّل المغرب، الأمم المتحدة المسؤولية عن محاولات جبهة “البوليساريو” تغيير الوضع القانوني والتاريخي بالمنطقة العازلة بالصحراء الغربية، محذّراً من أنه “سيتخذ كافة الإجراءات المطلوبة واللازمة”، ما لم يتحرك المجتمع الدولي.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، في العاصمة الرباط، اليوم الخميس.

وقال الخلفي إن “البوليساريو” تريد أن تجعل من منطقتي “بير الحلو” و”تيفاريتي”، الواقعتين في المنطقة العازلة (شريط على الحدود الشرقية للصحراء الغربية تنتشر فيه قوات أممية)، أماكن استقرار دائمة لها، يتم فيهما التعامل الرسمي مثل استقبال السفراء وغيره.

وأشار أن الجبهة مؤخرًا “عملت على إنشاء مبانٍ عسكرية، ونقل البنايات الإدارية لما يسمى بالجمهورية الصحراوية المزعومة إلى المنطقة العازلة”.

واعتبر أن تحركات البوليساريو في هذا الاتجاه “انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، ومس (مساس) صريح بالوحدة الترابية للمغرب”.

وأضاف أن الجدار الذي يحدد المنطقة العازلة، شرقي الصحراء الغربية، ما هو إلا منظومة دفاعية أمنية، وأن بلاده نقلت بشكل رسمي المسؤولية شرقي الجدار إلى الأمم المتحدة عام 1991، ما يلقي على عاتق الأخيرة مسؤولية ضبط الأوضاع في المنطقة.

وتابع أن الرباط معنية “باتخاذ قرارات حازمة”، لضمان عدم حدوث أي تغيير في وضع المنطقة.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و”البوليساريو” إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأعلنت “البوليساريو” قيام “الجمهورية العربية الصحراوية” في 27 فبراير/ شباط 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضوا بالأمم المتحدة.

وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء الغربية، وتقترح إقامة حكم ذاتي موسع تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تأوي نازحين فارين من الصحراء.

(الأناضول)





