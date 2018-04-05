هل ستُشارك قطر في كوبا أمريكا البرازيل؟

لندن-”القدس العربي”:

فجر مدير أكاديمية أسباير العالمية القطرية إيفان برافو، مفاجأة من العيار الثقيل، بالتأكيد على مشاركة المنتخب القطري في بطولة كوبا أمريكا القادمة، التي ستُقام على الأراضي البرازيلية في صيف 2019، وذلك بدعوة رسمية من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية “كونميبول”، سيتم الكشف عنها في وقت قريب.

وأشار المسؤول البارز في الأكاديمية المُفضلة لدى مشاهير عالم الرياضة بوجه عام وكرة القدم بالأخص، إلى أن مشاركة المنتخب القطري في البطولة اللاتينية، ستكون فرصة عظيمة للعنابي في برنامج الاستعداد لكأس العالم 2022، كون المنتخب سيحتك بمدارس عالمية من نوعية البرازيل، الأرجنتين وبقية منتخبات أمريكا الجنوبية، المعروف عنها الشراسة والمهارة العالية جدًا، وهو سيستفيد منه اللاعبين ويصب في مصلحتهم قبل الاختبار الحقيقي في مونديال قطر.

وقال إيفان برافو أثناء وجوده في قمة بلباو الدولية “ستكون المرة الأولى التي تواجه فيها قطر منتخبات مثل الأرجنتين والبرازيل. وبطبيعة الحال ستكون فرصة فريدة من نوعها لاكتساب الخبرة، مثل هذا التنافس سيضع المنتخب القطري على الطريق الصحيح قبل كأس العالم 2022″.

وأضاف في حديثه، أن اتحاد أمريكا الجنوبية، كان ينوي توجيه دعوة للبرتغال وإسبانيا، ضمن المنتخبات الست التي ستُشارك في كوبا أمريكا 2019 للمرة الأولى، لكن في النهاية استقر أعضاء الاتحاد على تقسيم الدعوات بين قارتي آسيا والكونكاكاف، في النسخة التي ستشهد مشاركة 19 منتخبًا للمرة الأولى بدلاً من 12.