عملاق البريميرليغ يرصد ميزانية ضخمة لشراء صلاح

لندن-”القدس العربي”:

ذكرت تقارير إسبانية، أن إدارة مانشستر يونايتد بدأت تُخطط لدخول سباق الراغبين في شراء عقد هداف ليفربول محمد صلاح، بعدما تفجرت موهبته التهديفية منذ قدومه من روما الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الماضي، مقابل رسوم بلغت حوالي 35 مليون جنيه إسترليني فقط.

وارتبط مستقبل الدولي المصري بعملاقي الليغا ريال مدريد وبرشلونة في الآونة الأخيرة، خصوصًا بطل أوروبا، ليحل محل الويلزي غاريث بيل، الذي تضعه الصحف المحلية الإسبانية على قائمة المتوقع رحيلهم عن “سانتياغو بيرنابيو” فور انتهاء الموسم الجاري.

لكن اليوم الخميس، ادعت صحيفة “دون بالون”، أن الإدارة الأمريكية المستحوذة على الشياطين الحمر، ترصد حوالي 175 مليون بعملة المملكة المتحدة، لخطف صاحب الـ 25 عامًا، قبل أن يقنعه فلورنتينو بيريز بالتوقيع للنادي الملكي أو جوسيب ماريا بارتوميو لعملاق الإقليم المتمرد.

وكانت نفس الصحيفة قد أشارت في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن عملاقي الليغا قررا تأجيل فكرة التعاقد لصلاح إلى ما بعد صيف 2018، بسبب قانون اليويفا للعب النظيف، بالذات لو أنفق الميرينغي أكثر من 100 مليون لضم روبرت ليفاندوفسكي أو هاري كين، ونفس الأمر بالنسبة لبرشلونة في حالة جلب الفرنسي أنطوان غريزمان من أتليتكو مدريد، بموجب تسديد قيمة الشرط الجزائي في عقده.

في الوقت ذاته، بدأت تتردد أنباء في مختلف وسائل الإعلام البريطانية على مدار الأيام القليلة الماضية، عن رغبة إدارة ليفربول في منح مكافأة لصلاح، بتمديد عقده براتب مُحّسن قيمته تُقدر بنحو 13 مليون إسترليني في الموسم الواحد، حتى لا يُفكر في إغراء الريال والبرسا.