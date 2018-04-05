محكمة ألمانية تقضي بإطلاق سراح مشروط لرئيس إقليم كتالونيا

شليسفيغ (ألمانيا): قالت محكمة محلية في ألمانيا، اليوم الخميس، إنه يمكن إطلاق سراح الزعيم الانفصالي الكتالوني كارليس بوغديمون بكفالة بموجب شروط.

وقالت المحكمة الكائنة بولاية شليسفيغ هولشتاين، بشمال ألمانيا، في بيان، إن إطلاق سراح بوغديمون مشروط بدفع مبلغ 75 ألف يورو (حوالي 92 ألف دولار أمريكى).

وكانت السلطات الألمانية قد ألقت القبض على بوغديمون لدى دخوله البلاد قادما من الدنمارك فى 25 مارس/آذار الماضى، بينما كان فى طريقه إلى فلندا قادما من بلجيكا، حيث كان يعيش فى المنفى، وذلك بعد اتهام السلطات الإسبانية له بالتمرد وإساءة استخدام الأموال العامة خلال الاستفتاء الذى أجرى، العام الماضي، بشأن انفصال الإقليم عن إسبانيا.