البنتاغون: سياستنا بشأن محاربة تنظيم “الدولة” في سوريا لم تتغير

واشنطن: قال مدير هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس، إن سياسية الجيش الأمريكي حيال قتال تنظيم “الدولة” (داعش) في سوريا لم تتغير بعد مناقشات مع الرئيس دونالد ترامب، هذا الأسبوع.

وقال كينيث مكينزي، في بيان صحافي بالبنتاغون، “كان اعتقادنا دائما هو أنه مع وصولنا إلى النهاية في المواجهة مع تنظيم الدولة في سوريا فإننا سنعدل مستوى وجودنا هناك، وبالتالي فمن هذا المنطلق لم يتغير شيء فعليا”.

وأمس الأربعاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن الهدف من بقاء قوات بلادها في سوريا كان لإنهاء تنظيم “الدولة”. وأشارت إلى أنه تم إحراز تقدم كبير في طريق تحقيق تلك الغاية، “ولذلك لا ضرورة بعد الآن لبقاء عسكريينا هناك، الآن سيكون الهدف نقل المهام إلى القوات المحلية (دون تحديدها)”.

(وكالات)