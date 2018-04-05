برشلونة يعود للبحث عن خليفة تشافي في لندن

“القدس العربي”: انتشرت أنباء في بعض الصحف المحسوبة على نادي برشلونة، عن رغبة الإدارة في العودة للضغط على رئيس توتنهام دانيال ليفي، لإقناعه بترك صانع ألعاب الفريق كريستين إريكسن، يرتدي قميص البلو غرانا في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد فشل المحاولة الأولى.

وبعد صدمة رحيل نيمار بانتقاله التاريخي إلى باريس سان جيرمان أغسطس الماضي، ارتبط مستقبل الدولي الدنمركي بالعملاق الكتالوني، لكن كخيار ثان بعد صانع ألعاب ليفربول فيليب كوتينيو، الذي أصر عليه البرسا، إلى أن حصل على توقيعه من ناديه الإنكليزي في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

من جانبها، أكدت صحيفة “سبورت” القريبة جدًا من نادي برشلونة، أن المدرب ارنستو فالفيردي أعطى مجلس الإدارة، الضوء الأخضر للدخول في مفاوضات مع مسؤولي السبيرس، على أمل أن تنجح المفاوضات هذه المرة، بعد تعثر مفاوضات يناير لعدم التوصل إلى اتفاق حول الأمور المالية.

وأوضحت نفس الصحيفة، أن الإدارة الكتالونية ترغب في الحصول على توقيع صاحب الـ26 عاما، ليتسلم راية الوسط بعد رحيل الرسام أندرياس إنييستا، وأيضًا لأسلوب المشابه لأسلوب لعب الأيقونة تشافي هيرنانديز في قمة نضجه، وهو ما سيجعل جوسيب ماريا بارتوميو يعود لطلب خليفة الرسام في فصل الصيف.

وجاء إريكسن إلى توتنهام عام 2012 قادما من أياكس أمستردام مقابل رسوم لم تتجاوز الـ12 مليون جنيه إسترليني، وخلال هذه الفترة سجل مع الفريق 52 هدفا من مشاركته في 218 مباراة في مختلف المسابقات، وهذا الموسم ساهم في 10 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة في 36 مباراة في البريميرليغ ودوري الأبطال.